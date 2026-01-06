寒流來襲！中南部竟比北部溫度低？林得恩點出「4大關鍵」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

寒流來襲，全台各地氣溫驟降。氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文指出，統計至今晨04時為止，本島平地最低溫出現在臺南楠西的攝氏8.1度，山區最低溫出現在南投信義的零下攝氏7.6度。他也進一步點出中南部低溫「勝過北部」的4大關鍵原因。

寒流來襲，全台各地氣溫驟降。（示意圖／unsplash）

林得恩表示，第一個原因是「夜間輻射冷卻效應」。中南部夜間雲量較少、風勢偏弱，加上空氣較乾燥，使地表在夜間更容易透過長波輻射散熱，導致清晨氣溫大幅下降。

第二個原因則與北部天氣型態有關。北部受東北季風影響，雲量偏多，雲層宛如「棉被」，能減少熱量散失；同時，持續的風場攪動也不利冷空氣在近地層堆積，使清晨降溫幅度相對較小。

第三，在地形條件上，中南部多為盆地與平原，夜間風弱時，密度較大的冷空氣容易下沉並滯留，形成冷空氣堆積現象，進而產生輻射逆溫層，使清晨氣溫更容易快速下探。

最後一個關鍵在於濕度差異。林得恩指出，中南部夜間空氣相對乾燥，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射；反觀北部雲量多、濕度高，夜間保溫效果較佳，因此氣溫不易出現劇烈下滑。

氣象專家林得恩進一步點出中南部低溫「勝過北部」的4大關鍵原因。（圖／林老師氣象站 FB）

