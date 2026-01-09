寒流來襲 中市消防局提醒：慎防燃氣熱水器一氧化碳中毒

寒流來襲，中市消防局提醒民眾，室內要通風，慎防燃氣熱水器一氧化碳中毒。（圖：中市府提供）

寒流來襲、氣溫下降，家戶緊閉門窗，通風不良，燃氣熱水器一氧化碳中毒風險增加，台中市政府消防局提醒，若懷疑一氧化碳中毒，應立即關閉燃氣熱水器，打開門窗保持通風。如身體不適，應迅速離開室內，移動至通風良好的室外環境，並撥打119請求協助，以確保生命安全。

依據內政部統計，109年至113年間，燃氣熱水器一氧化碳中毒，約79.51%案件發生在12月至2月等月份，顯示冬季是事故高峰期。台中市政府消防局表示，一氧化碳是無色、無味、無刺激性氣體，中毒初期症狀不明顯，常被誤認為感冒或食物中毒，如出現疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛或四肢無力等情形，若家中有多人同時出現類似症狀時，務必提高警覺。

消防局提醒，若懷疑發生一氧化碳中毒，應立即關閉燃氣熱水器，打開門窗保持通風；如身體不適情形嚴重，應迅速離開室內移動至通風良好之室外環境，並撥打119請求協助，以確保生命安全。

為防範一氧化碳中毒事故，消防局呼籲民眾應主動檢視家中燃氣熱水器安裝及使用情形，確實遵守「五要」原則：要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要落實平時的「檢修」。另民眾若對家中燃氣熱水器安全仍有疑慮，可撥打 119 申請消防局居家訪視服務，由消防人員到府協助檢查熱水器設置是否安全，共同守護居家安全。（寇世菁報導）