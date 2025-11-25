寒流來襲 中醫師用「七寶藥燉排骨」保養心血管
許名鈞／彰化馬光中醫診所院長
每當冬天來臨，氣溫下降，男女老少都有可能出現手腳冰冷、倦怠嗜睡、胸悶心悸等現象，此時因為人體新陳代謝速率下降、血液循環不佳、再加上低溫血管收縮，身體能量傳輸到四肢末梢與微小血管總量降低，就容易發生上述現象，嚴重者可能出現心血管或腦血管疾病。因此除了養成運動習慣與良好的生活作息外，亦可透過食補來調理體質，增加末梢與心、腦血管循環，所以選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。
根據衛生福利部公布最新111年國人十大死因，心血管疾病高懸於第二位，僅次於癌症，由此可見，心血管問題已經嚴重危害到國人的健康，也是不論男女老少都應重視的議題。
心血管疾病是什麼？
心血管疾病泛指心臟與血管的疾病，常見血管硬化、狹窄，造成血流不順引發各式各樣的症狀，例如：心悸、胸悶、呼吸困難、眩暈、指甲嘴唇泛紫泛黑等。
常見的心血管疾病包括心臟病、冠狀動脈疾病、中風、心律不整、心臟衰竭、心臟瓣膜問題等，若嚴重發生可能會造成死亡。
為什麼冬天好發心血管疾病呢？
每到冬天、寒流南下，即心血管疾病好發的高峰期，時而可見新聞報導天氣一冷，就有多少人心肌梗塞、猝倒路邊。根據衛生福利部的資料，一年中最冷的4 個月（12月至隔年3月）與同年其他區間相比，心血管疾病的急診通報量約增加1成。主要原因為身體受到低溫刺激，血管會因此收縮，將較大部分血液留在軀幹，以維持身體核心溫度，正常人以此維持身體機能而不會失溫，但若血管硬化或阻塞時，發生於心臟冠狀動脈則會造成心肌梗塞、發生於腦部動脈則造成中風。所以低溫、冬天寒流來襲容易引發心血管疾病發生。
選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。（圖／許名鈞醫師提供）
有哪些心血管疾病的危險因子呢？
1.年齡：隨著年齡的增長，血管會漸漸失去彈性、狹窄，就容易造成心臟血管阻塞。
2.高血壓：血壓急速升高引起心血管病，當血壓超過140/90mmHg時，就應該諮詢醫師治療與調理。
3.糖尿病：高血糖會加速血管硬化與阻塞，進而引發末梢循環問題與提高心血管、腦血管疾病機率。
4.高血脂：分為膽固醇與三酸甘油脂，其中又以低密度脂蛋白膽固醇(LDL)危害最大，一般俗稱壞的膽固醇，它會附著在血管壁上，導致動脈狹窄與硬化。建議總膽固醇要控制在200 mg/dl以下，低密度脂蛋白膽固醇在130mg/dl以下。
5.肥胖：針對國民健康局於2002年完成的「台灣地區高血壓、高血糖、高血脂盛行率調查」6,600名15歲以上個案，於5年後（2007年）追蹤發現，體重過重及肥胖（身體質量指數BMI≧24）但無心臟病之民眾，每1千人會有68.4人發生心血管疾病！但如果這群體重過重及肥胖的民眾能夠減輕體重，將BMI下降至正常範圍，就可以減少23.3％的人發生心血管疾病。
6 吸菸：臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性；當心臟處於缺氧又缺乏血液供應的不良狀況下，更加容易導致心肌梗塞的發生。
7.生活習慣：缺乏運動、久坐、熬夜、高鹽高糖高油高咖啡因飲食等，皆為危險因子。
8.遺傳：家族有心血管疾病病史。
該如何預防心血管疾病呢？
1.養成運動習慣
包括有氧運動和肌力強化運動。可以增加心臟的血液輸出量、增加心臟本身的血液供給能力，減輕心臟負擔。
2.天冷注意保暖
特別需要注意頭頸部與四肢末梢的保暖，可採洋蔥式穿法，依照室內外冷熱調整穿脫。
3.飲食宜忌
盡量避免高鹽、高糖、高油、高咖啡因的食品，以減少身體負擔，多攝取原型食物，可減少化工成分的攝入。
4.泡腳
每天洗完澡泡腳10分鐘，水溫不宜超過40度，水面高過腳踝即可。可有效改善末梢循環與調節核心溫度。
5.穴道按摩：每天洗完澡各穴位按摩3~5分鐘
•百會穴：位於頭頂正中央，左右兩耳尖連接線與頭部正中線的交會處。促進腦部循環。
•內關穴：手腕內側橫紋上2寸(約3指寬)處，兩筋之間。促進心血管、腸胃循環。
•關元穴：熱敷，肚臍直下3寸（四指幅寬）處。活絡內臟循環。
6.注意攝取水份
水分不足會增加血液黏稠度，提高血管阻塞機率。
選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。（圖／許名鈞醫師提供）
中醫食療養生-七寶藥燉排骨
準備食材
•藥材：何首烏8錢、枸杞4錢、菟絲子3錢、懷牛膝3錢、補骨脂1.5錢、當歸4錢、茯苓3錢 藥材袋裝
•食材：排骨半斤、米酒適量、鹽適量
料理方式
1.排骨洗淨、汆燙。
2.與藥材同放入鍋中，加入2000cc水，蓋上鍋蓋以小火燉煮一小時。
3.撈除表面浮渣與油脂，可保持湯品清澈。
4.起鍋前3分鐘加鹽調味。
5.起鍋前加入適量米酒去腥增香。
食材介紹
•何首烏:為此方君藥，屬於補血藥，《開寶本草》稱之「益血氣……久服長筋骨，益精髓，延年不老」有良好的抗氧化、抗老化以及清降血脂作用。
•枸杞:補益肝腎、明目補血。
•菟絲子:益腎養肝，使精血上注而明目。
•懷牛膝:活血通經，補肝腎，強筋骨。
•補骨脂:暖脾胃，納氣平喘。
•當歸:補血活血、散寒止痛。
•茯苓:利水滲濕，健脾安神。全方共奏補肝腎、益脾胃、利水排濕、溫養經絡。
食用說明
• 服法:一週喝1~2次。
• 注意事項:
1.若長期服用抗凝血劑，食用前建議諮詢醫師專業意見。
2.酒精過敏者，可去除最後加米酒這一步驟。
3.素食者，可以青菜、豆腐替代排骨
更多民視新聞報導
全台薑母鴨店不賣白飯？內行網友指出「這」關鍵原因
冬季遊日別再「洋蔥式」！內行人親授「穿搭指南」
三高年輕化別怕 中醫師教你用食療養生
其他人也在看
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 15 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 15 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 7 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 4 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 9 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
怒火能靠吃東西來緩？營養師親曝：生氣會「衝超商買2物」
吃東西對情緒有幫助？營養師李婉萍發文指出，天天暴怒讓人相當難受，除了心裡調節，也可嘗試讓「營養素」來穩住情緒、防止變老，如維生素B1（糙米中有）、維生素B3（香菇中有）等，都算容易攝取，她也透露「生氣當下營養師會衝到便利商店，買根香蕉、胚芽牛奶，邊吃邊喝邊消氣」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好
天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。鏡報 ・ 1 天前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
她心臟「1分鐘僅40下」蝸牛跳 首例！台大醫院創新心律調節器救回命
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 在台灣，每年約有7500名病人需要裝置心律調節器治療保命，關鍵是，過去已上市的無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，適用族群受限，而有導線者容易造成血液跟皮膚感染等副作用，台大醫院今（25）日發表最新醫療成果，成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」 臨床植入，跟傳統心臟節律器不同，無導線節律器完全植入於...匯流新聞網 ・ 12 小時前