許名鈞／彰化馬光中醫診所院長

每當冬天來臨，氣溫下降，男女老少都有可能出現手腳冰冷、倦怠嗜睡、胸悶心悸等現象，此時因為人體新陳代謝速率下降、血液循環不佳、再加上低溫血管收縮，身體能量傳輸到四肢末梢與微小血管總量降低，就容易發生上述現象，嚴重者可能出現心血管或腦血管疾病。因此除了養成運動習慣與良好的生活作息外，亦可透過食補來調理體質，增加末梢與心、腦血管循環，所以選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。

廣告 廣告

根據衛生福利部公布最新111年國人十大死因，心血管疾病高懸於第二位，僅次於癌症，由此可見，心血管問題已經嚴重危害到國人的健康，也是不論男女老少都應重視的議題。



心血管疾病是什麼？

心血管疾病泛指心臟與血管的疾病，常見血管硬化、狹窄，造成血流不順引發各式各樣的症狀，例如：心悸、胸悶、呼吸困難、眩暈、指甲嘴唇泛紫泛黑等。

常見的心血管疾病包括心臟病、冠狀動脈疾病、中風、心律不整、心臟衰竭、心臟瓣膜問題等，若嚴重發生可能會造成死亡。



為什麼冬天好發心血管疾病呢？

每到冬天、寒流南下，即心血管疾病好發的高峰期，時而可見新聞報導天氣一冷，就有多少人心肌梗塞、猝倒路邊。根據衛生福利部的資料，一年中最冷的4 個月（12月至隔年3月）與同年其他區間相比，心血管疾病的急診通報量約增加1成。主要原因為身體受到低溫刺激，血管會因此收縮，將較大部分血液留在軀幹，以維持身體核心溫度，正常人以此維持身體機能而不會失溫，但若血管硬化或阻塞時，發生於心臟冠狀動脈則會造成心肌梗塞、發生於腦部動脈則造成中風。所以低溫、冬天寒流來襲容易引發心血管疾病發生。

寒流來襲 中醫師用「七寶藥燉排骨」保養心血管

選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。（圖／許名鈞醫師提供）





有哪些心血管疾病的危險因子呢？

1.年齡：隨著年齡的增長，血管會漸漸失去彈性、狹窄，就容易造成心臟血管阻塞。

2.高血壓：血壓急速升高引起心血管病，當血壓超過140/90mmHg時，就應該諮詢醫師治療與調理。

3.糖尿病：高血糖會加速血管硬化與阻塞，進而引發末梢循環問題與提高心血管、腦血管疾病機率。

4.高血脂：分為膽固醇與三酸甘油脂，其中又以低密度脂蛋白膽固醇(LDL)危害最大，一般俗稱壞的膽固醇，它會附著在血管壁上，導致動脈狹窄與硬化。建議總膽固醇要控制在200 mg/dl以下，低密度脂蛋白膽固醇在130mg/dl以下。

5.肥胖：針對國民健康局於2002年完成的「台灣地區高血壓、高血糖、高血脂盛行率調查」6,600名15歲以上個案，於5年後（2007年）追蹤發現，體重過重及肥胖（身體質量指數BMI≧24）但無心臟病之民眾，每1千人會有68.4人發生心血管疾病！但如果這群體重過重及肥胖的民眾能夠減輕體重，將BMI下降至正常範圍，就可以減少23.3％的人發生心血管疾病。

6 吸菸：臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性；當心臟處於缺氧又缺乏血液供應的不良狀況下，更加容易導致心肌梗塞的發生。

7.生活習慣：缺乏運動、久坐、熬夜、高鹽高糖高油高咖啡因飲食等，皆為危險因子。

8.遺傳：家族有心血管疾病病史。

該如何預防心血管疾病呢？

1.養成運動習慣

包括有氧運動和肌力強化運動。可以增加心臟的血液輸出量、增加心臟本身的血液供給能力，減輕心臟負擔。

2.天冷注意保暖

特別需要注意頭頸部與四肢末梢的保暖，可採洋蔥式穿法，依照室內外冷熱調整穿脫。

3.飲食宜忌

盡量避免高鹽、高糖、高油、高咖啡因的食品，以減少身體負擔，多攝取原型食物，可減少化工成分的攝入。

4.泡腳

每天洗完澡泡腳10分鐘，水溫不宜超過40度，水面高過腳踝即可。可有效改善末梢循環與調節核心溫度。

5.穴道按摩：每天洗完澡各穴位按摩3~5分鐘

•百會穴：位於頭頂正中央，左右兩耳尖連接線與頭部正中線的交會處。促進腦部循環。

•內關穴：手腕內側橫紋上2寸(約3指寬)處，兩筋之間。促進心血管、腸胃循環。

•關元穴：熱敷，肚臍直下3寸（四指幅寬）處。活絡內臟循環。

6.注意攝取水份

水分不足會增加血液黏稠度，提高血管阻塞機率。





寒流來襲 中醫師用「七寶藥燉排骨」保養心血管

選用溫補又不易上火的藥材搭配排骨，既可養血通經絡、又可補骨益肝腎。（圖／許名鈞醫師提供）





中醫食療養生-七寶藥燉排骨

準備食材

•藥材：何首烏8錢、枸杞4錢、菟絲子3錢、懷牛膝3錢、補骨脂1.5錢、當歸4錢、茯苓3錢 藥材袋裝

•食材：排骨半斤、米酒適量、鹽適量

料理方式

1.排骨洗淨、汆燙。

2.與藥材同放入鍋中，加入2000cc水，蓋上鍋蓋以小火燉煮一小時。

3.撈除表面浮渣與油脂，可保持湯品清澈。

4.起鍋前3分鐘加鹽調味。

5.起鍋前加入適量米酒去腥增香。

食材介紹

•何首烏:為此方君藥，屬於補血藥，《開寶本草》稱之「益血氣……久服長筋骨，益精髓，延年不老」有良好的抗氧化、抗老化以及清降血脂作用。

•枸杞:補益肝腎、明目補血。

•菟絲子:益腎養肝，使精血上注而明目。

•懷牛膝:活血通經，補肝腎，強筋骨。

•補骨脂:暖脾胃，納氣平喘。

•當歸:補血活血、散寒止痛。

•茯苓:利水滲濕，健脾安神。全方共奏補肝腎、益脾胃、利水排濕、溫養經絡。

食用說明

• 服法:一週喝1~2次。

• 注意事項:

1.若長期服用抗凝血劑，食用前建議諮詢醫師專業意見。

2.酒精過敏者，可去除最後加米酒這一步驟。

3.素食者，可以青菜、豆腐替代排骨

原文出處：寒流來襲 中醫師用「七寶藥燉排骨」保養心血管

更多民視新聞報導

全台薑母鴨店不賣白飯？內行網友指出「這」關鍵原因

冬季遊日別再「洋蔥式」！內行人親授「穿搭指南」

三高年輕化別怕 中醫師教你用食療養生

