寒流來襲「冬日暖心防護」 桃療守護大眾健康點

衛生福利部桃園療養院呼籲民眾做好冬日暖心防護，減少心血管疾病發作。隨著季節進入冬季，冷氣團一波一波接著到來，各地氣溫起伏大，在氣溫驟降時會影響民眾日常生活，更是心血管疾病與呼吸道傳染病的高風險期。為守護大眾健康，桃療護理師於門診、病房加強衛教「冬日暖心防護」，呼籲民眾從穿著、飲食及環境三大面向做好防寒準備，平安度過寒冬。

桃療護理科提醒民眾於氣溫不穩定時，可採洋蔥式穿法並注意末梢保暖，外層防風防水、中層保暖、內層透氣，讓人體熱氣容易從頭部及四肢散失，外出時可以攜帶帽子、圍巾手套與厚襪等，加強保暖，針對高齡與慢性病者，建議起床時先在被窩裡活動關節，待身體暖和後再下床。

居家環境維持通風與用電安全，尤其使用瓦斯熱水器時，以預防一氧化碳中毒，在使用電暖器、電熱毯屬高功率電器，避免使用延長線，並與易燃物保持一公尺以上安全距離。民眾也需要注意飲食與健康，建議多喝水，以溫熱食物為主，降低血液黏稠度，預防心肌梗塞或中風風險。

桃療護理科主任邱金快表示，冷氣團期間，除了自身保暖，也需要多關懷家中長輩。若發現有家人出現身體不適、胸悶、臉部歪斜或手腳無力等徵兆，應立即尋求醫療協助，渡過平安的年末歲月。

