寒流來襲 北區送暖獨老

北區區長潘寶淑為獨老戴上禦寒毛帽，在寒流來襲時，保護頭部不受凍是禦寒首要。

記者陳俊文∕台南報導

寒流持續發威，連阿里山都下雪了，氣溫陡降，對長者及體弱市民健康影響甚鉅。北區公所媒合民間團體及企業贊助暖暖包、毛帽、圍脖及牛肉湯兌換等物資，一月八日由區長潘寶淑親送至北區六十位弱勢獨老家中，代表市府對獨居長者的一份關心。

此次由北區在地的井賀鍋物文賢旗艦店、台慶不動產鳳凰怡安店及台慶不動產善化南科店提供禦寒物資，發揮「人寒已寒」精神，阿蓮牛肉湯公園店則提供店內牛肉湯無限享用兌換券，讓獨居長者滋補身體；井賀鍋物也歡迎弱勢獨居長者到連鎖店用餐，會給予特別優惠。

潘寶淑也請里長、里幹事進行寒冬獨老、弱勢戶訪視，主動提醒注意保暖、用電及用氣安全，並關心民眾是否備妥禦寒衣物與基本生活所需；如發現市民有立即或進一步協助需求，即時通報公所並轉介相關單位處理。北區公所另將於農曆過年前再次辦理第二波各里獨居老人及邊緣戶的歲末關懷行動。