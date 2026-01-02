寒流來襲！北台清晨今跌破10度創低溫 氣象署點名「這些高山」有望降雪

強烈冷氣團襲台，石門低溫9.3度，北宜山區有望降雪，未來一週請加強保暖。（太平山雪景資料照）。 圖：太平山國家森林遊樂區／提供

[Newtalk新聞] 受強烈大陸冷氣團影響，新北石門今(2)日清晨觀測到9.3度低溫。氣象署指出，北部與宜蘭高海拔山區有降雪機會，提醒民眾未來一週強冷空氣接續影響，務必做好保暖工作。

今(2)日清晨全台感受劇烈降溫，多個觀測站氣溫跌破10度大關。氣象署說明，冷空氣強度是根據「台北氣象站」最低溫來區分等級。氣象署表示，當最低溫在14至13度時為大陸冷氣團，12至11度為強烈大陸冷氣團，若台北站最低溫在10度或更低，則正式定義為寒流。氣象署指出，今(2)日清晨除了新北石門出現9.3度外，桃園楊梅與新竹縣湖口僅9.6度，新竹市東區及苗栗市也分別測得10.4度與10.2度，外島連江東引甚至低至8.3度。

針對高山降雪機率，氣象署指出，今(2)日「北部、宜蘭1500~2000公尺以上山區，中部、花蓮3000公尺左右高山注意降雪或固態降水」。氣象署進一步強調，計畫前往山區的民眾應「注意路面積冰、濕滑」。氣象署表示，今(2)日北東及山區雖然仍有雨，但下半天雨勢將漸緩。

一週天氣趨勢方面，氣象署表示，未來一週強冷空氣影響頻繁，請民眾持續做好保暖。氣象署指出，週末(1/3-1/4)水氣減少，全台轉為多雲到晴，僅迎風面有零星雨。氣象署說明，下週一及下週二(1/5-1/6)預計將有另一強冷空氣南下，屆時迎風面降雨將再度增加。氣象署表示，苗栗以南地區日夜溫差大，且下週一(1/5)晨嘉義以南地區應留意低雲或霧影響能見度。

除了低溫警報，沿海風浪情況同樣需要民眾提高警覺。氣象署指出，冷空氣影響期間，沿海、恆春及離島風浪大。氣象署表示，今(2)日至明(3)日清晨北海岸、東半部及恆春沿海應留意長浪。氣象署進一步強調，冬季氣候變化劇烈，各項防寒設施應儘速到位。

氣象署說明，下週一及下週二(1/5-1/6)預計將有另一強冷空氣南下，屆時迎風面降雨將再度增加。 圖：氣象署／提供

今日高山防雪與路面結冰，週末轉晴，下週一另波強冷空氣報到雨增。 圖：氣象署／提供