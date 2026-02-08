寒流來襲「北部跌剩5度」！1圖看天氣變化「除夕又變冷」

生活中心／周希雯報導

今（8日）寒流來襲、全台氣溫急降，除了澎湖縣外都發布低溫特報，恐跌破10度；尤其新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下機率。氣象署提醒，今（8日）到明（9日）清晨最冷，北部及宜蘭最低恐達5度，之後氣溫就會逐漸回升，白天高溫可達26度，不過除夕到大年初二又會變天，同時降雨機率也會增加。

今晚到明晨最冷！北部最低才5度

氣象署表示，全台今（8日）到明（9日）清晨溫度仍低，感受寒冷，其中北部、宜蘭僅有約5至10度；臺南以北、花蓮 7至10度；高屏、臺東8至12度；金門、馬祖6至7度；澎湖約12度。明（9日）寒流遠離，白天起氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷，天氣多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週二（10日）雨再進一步減少，各地高溫回升至20至26度之間，中南部日夜溫差大。

全台今晚到明晨最冷。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

氣象署表示，週三（11日）至週四（12日）清晨鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，大臺北平地及北部山區也偶有飄雨；其他地區為多雲到晴的天氣。這段時間低溫因為冷空氣沒有明顯偏強，介於東北季風到冷氣團強度，再加上近期因為寒流剛減弱，所以低溫變化感受不明顯，只有北東地區高溫略降。

年假前段天氣重點！除夕起變天有雨

至於年假前段天氣重點，氣象署表示，週五（13日）至小年夜（15日）天氣穩定、主要多雲到晴，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨，留意日夜溫差大。除夕（16日）到年初二（18日）受東北季風增強及影響，北臺灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。

氣象署分享年前天氣。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）





