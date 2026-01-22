寒流來襲 台中市衛生局提醒防範冷傷害加強保暖安心過冬

護心3式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著寒流接連報到、氣溫驟降，全台多地進入濕冷天氣型態，日夜溫差大、早晚低溫頻繁，容易對健康造成影響。台中市政府衛生局特別提醒市民留意冷傷害及心血管風險，務必落實保暖措施與生活作息調整，平安度過寒冷時節。

衛生局指出，今、明兩日寒流影響，氣溫明顯下降，夜間及清晨低溫可能下探至10度以下。低溫不僅會造成身體不適，更可能導致血管收縮、血壓升高，增加心肌梗塞與腦中風等急性心血管事件風險，尤以三高族群、心血管疾病患者及年長者影響最為顯著，務必提高警覺。

寒冷天氣下，民眾進行日常活動時應做好全方位保暖防護。衛生局建議落實「慢、熱、起、穿、行」五大原則：活動前動作放慢，讓身體逐步適應溫度變化；適量補充溫熱飲品與食物，維持體溫；早晨起床時先活動四肢再起身，降低血壓驟變風險；外出採分層穿衣方式，特別加強頭頸部及四肢末端保暖；行動時避免突然暴露於寒風中，透過簡單卻關鍵的保暖作法，減少低溫對健康造成的衝擊。

此外，衛生局也提醒民眾牢記「護心3式」，從日常細節守護心血管健康。寒冷天氣或節慶聚餐時，應注意飲食節制，避免攝取過多高油、高鹽食物，並切勿以飲酒方式取暖，以免加重心臟負擔；自戶外返家後，應讓身體逐步回暖再洗熱水澡，洗後迅速擦乾並穿好衣物，避免因溫差刺激造成血壓劇烈變化；同時維持規律作息與充足睡眠，避免熬夜，有助於穩定身體機能、降低心血管事件發生風險。

衛生局長曾梓展強調，寒冷季節應從日常生活中落實保暖與健康管理，並提醒慢性病患者依醫囑規律服藥、定期量測血壓等健康指標。若出現胸痛、呼吸困難、臉部歪斜、肢體無力等疑似心血管疾病或中風症狀，應立即撥打119求助，把握黃金治療時間。