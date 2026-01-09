寒流來襲 台中衛生局長曾梓展籲加強禦寒保健

「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？ 你每天吃的糖 可能早就超標了 專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。 實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物 以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。 1、低脂優格「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。 2、米餅、爆米花看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。 3、能量棒、蛋

常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 發表留言