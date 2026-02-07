寒流來襲！台南以北驟跌「北部體感剩2度」 北部1000公尺有望降雪

週末冷空氣來襲，預計這波將達到「寒流」等級，週日開始全台急凍，台南以北低溫剩下8到10度，空曠地區下探6度，還有專家表示，受到下雨影響，北部體感溫度更只剩下2到3度；而高山雪線下修，北部1000公尺以上山區有降雪機會，陽明山也可能下雪，北市府規劃三階段交通管制，提醒民眾想上山賞雪要特別留意。

「雲街」極冷空氣逼近 鄭明典：氣溫明顯降一波

一早的太平山，陽光在雲霧中露臉，美不勝收，但氣溫只剩6度，週末寒流報到，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，週六北部高溫剩下14度，週日晚間全台急凍，台南以北低溫剩下8到10度，空曠地區還可能再降3度。

周末全台急凍。圖／台視新聞

氣象專家林得恩提到，基隆、宜蘭甚至於花蓮地區都有機會在攝氏10度C，台中以北、宜蘭體感溫度大概只剩2到4度左右。

全台冷吱吱，前氣象局長鄭明典也貼文表示，箭頭指的雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯降一波，而圖中的紅色代表「液態水含量高的低雲或霧」，白灰色則是冰晶為主的中高雲。

雲街到達台灣時氣溫會再降。圖／台視新聞

外出添衣保暖！北、東北部水氣增 下週一轉乾冷

這波寒流讓高山雪線下修，北部1000公尺以上山區都有降雪機會，氣象署預報員鄭傑仁指出，降雪高度預計在1000公尺左右，像是太平山、拉拉山，陽明山山區的話可能以大屯山、七星山的山頂附近是比較高的，今明兩天水氣還是稍微偏多一些，尤其在今天晚上到明天一整天。

而這波寒流為北部、東北部帶來水氣，預計週一開始才會轉為乾冷，而下週三起又有一波冷空氣南下，提醒民眾隨時做好保暖。

