寒流來襲 國健署提醒3招減少低溫威脅

記者吳典叡／臺北報導

中央氣象署最新情資分析，明（7）日起寒流南下影響全臺，衛福部國民健康署今日指出，氣溫驟降，也讓心血管危機驟增；提醒民眾從日常生活做起，進出室內外，應先適應溫度再移動，起床時，謹記「慢、熱、起、穿、行」5步驟，夜間起床上廁所務必加穿外套，平安度過低溫氣候。

國健署指出，血管在冷熱交替下頻繁收縮，易導致血壓上升，提高心肌梗塞與中風的風險；另外，許多民眾誤以為「待在室內就安全」，其實，在家中也要注意溫差較大的空間，以防居家溫差引發心血管事故。

廣告 廣告

國健署提醒民眾把握「適應溫差再移動」、「起床謹記慢熱起穿行5步驟」、「居家取暖不燙傷」等3大重點，降低低溫氣候的威脅，其中，在「適應溫差再移動」方面，進出室內外時，建議稍作停留，讓身體適應溫差再行動，避免瞬間暴露在較低溫空氣中，造成血管急遽收縮。

在「起床謹記慢熱起穿行5步驟」方面，長者及三高族群起床時，應在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再開始行走（行）。夜間起床如廁也務必加穿外套。

「居家取暖不燙傷」方面，長者則因末梢神經感覺較遲鈍，容易發生「低溫燙傷」而不自覺，使用暖暖包或電熱毯時，切勿直接接觸皮膚。

國健署提醒，若出現胸悶、心悸、冒冷汗、頭暈等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作）。請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。