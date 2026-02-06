寒流來襲！國健署揭「起床必做」5動作：避免心臟出事

衛福部國健署提醒，天氣寒冷時，應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。（AI示意圖／東森新聞）





隨著鋒面通過、寒流南下，北部與宜蘭地區今（6日）晚間氣溫下降，到了明日全台降溫有感，最冷時段預計落在周六至一清晨，對此衛福部國健署提醒，應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

國健署指出，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，除長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響。

國民健康署提供3大族群包括：長者、心血管疾病及三高風險族群，及戶外工作或活動的民眾低溫保健要點，協助民眾健康、安全過寒冬。

冷天保健要點

長者族群

長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。並且，建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

心血管疾病與三高高風險族群

三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

早出晚歸工作者與戶外活動族群

輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。本周日多場馬拉松賽事將於清晨低溫下進行，提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。

出現警訊別拖延 把握黃金時間

國健署表示，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作），請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

