寒流來襲 國家公園署提醒注意遊憩安全
記者郭曉蓓／綜合報導
依據交通部中央氣象署預報，明（7）日寒流南下，各地天氣轉冷並有降雨情形，將明顯感到寒意。國家公園署今日提醒，週日至週一清晨受寒流影響，各地非常寒冷，山區有可能發生結冰、霜害、冰霰或降雪情形，請民眾注意保暖；尤其從事高山戶外活動，務必備齊保暖及防雨裝備，避免出現失溫風險。
國家公園署表示，高山地區若溫度與水氣條件配合，可能出現降雪情形，登山及追雪民眾務必留意低溫、濕滑與路面結冰風險，出發前應審慎評估自身體能與技術能力，並妥善準備相關裝備。
國家公園署進一步指出，長時間處於寒冷環境容易導致低體溫症，症狀包括顫抖、四肢僵硬、意識混亂甚至昏迷，嚴重者恐危及生命；寒冷天氣下從事戶外活動，請做好保暖措施。另因海象影響，沿海地區長浪機率偏高，風浪亦較大，從事水域遊憩活動民眾務必提高警覺，請穿著保暖防風衣物及配戴安全裝備，隨時留意周遭環境變化，切勿單獨行動並注意遊憩安全。
國家公園署呼籲，從事戶外活動前，請先查詢中央氣象署最新天氣資訊，必要時彈性調整旅遊行程；進入國家公園區域請遵守相關規定，請勿燃放煙火、亂丟菸蒂、騷擾野生動物或攀折花木等行為，並做好保暖及安全措施，共同維護自然環境及遊憩安全。
週六寒流來襲，國家公園署提醒民眾注意降溫、降雨與遊憩安全。（國家公園署提供）
其他人也在看
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」
吳德榮表示，6日白天各地高溫仍偏高，北部氣溫約14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部則約14至28度，南部與中部白天仍有偏熱感受。最新模式進一步顯示，7日氣溫將出現明顯下滑，且愈晚愈冷。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區亦有局部短暫雨發生的可能。...
過年採買注意！年節食品20件不合格 「這些」恐含毒：蔬果、泡菜都上榜
農曆年將近，民眾忙著採買年菜與零食，但食品安全可不能大意。臺北市衛生局公布年節食品抽驗結果，針對賣場、傳統市場、餐飲店及食品行等進行抽查，共檢驗181件年節應景食品，其中20件產品不符規定，包含品質檢驗不合格與標示違規，部分商品已要求立即下架。
週末寒流南下 最冷時間點曝光、氣溫恐「下探10度」
隨著鋒面、冷空氣接連報到，週末天…
今鋒面到變天！週末寒流來下探6度 最冷時機曝
昨天有明顯回暖的感覺，但氣象署表示，今天（2/6）隨即鋒面影響，有局部短暫雨，週末起就會有寒流來襲，溫度溜滑梯，最低可能降至6度以下，加上沿海空曠地區強風，讓體感溫度更低。這波寒流週日（2/8）到週一（2/9）晨最冷，預計週二（2/10）寒流減弱，氣溫才會明顯回升。
今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天
生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味
地方中心／陳崇翰 新北市報導新北市貢寮區馬岡漁村，驚傳有民眾下藥毒魚！當地里長前往海蝕平台潮間帶，發現有大量彈塗魚以及烏魚苗暴斃死亡，現場一度瀰漫藥水味，里長懷疑不肖業者，為了逼出躲在泥沙中的沙蠶，疑似利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，卻導致多種潮間帶生物死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「一整片你看看這些海蟲，你看可憐啦為了抓這些海蟲。」平常只躲在石縫中，或是泥沙堆裡的沙蠶，大量漂浮在水中，就連烏魚苗、螃蟹以及生命力強大的彈塗魚，卻是無故暴斃，貢寮馬崗海蝕平台潮間帶上，驚傳疑似有民眾下藥毒魚。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「潮間帶就是所有很多動植物，魚蝦貝類產卵孵育小寶貝的地方，這不肖業者為了抓海蟲，毒死那些生物毒死那些動植物。」不少彈塗魚以及屋魚苗暴斃 當地里長懷疑不肖業者利用石碳酸捕捉沙蠶（圖／民視新聞）潮間帶多種生物，面臨生態浩劫，當地里長懷疑，疑似有不肖業者，利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，想要引出躲在泥沙中的沙蠶，卻連帶造成其他魚種死亡。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「釣具業者收購這個海蟲，給釣魚的人可以抓幾十斤的海蟲，為了賺那幾萬塊整個潮間帶，成千上萬的生命都這樣子結束了。」民眾疑捕捉泥沙中的沙蠶販售釣客 使用藥水導致大量生物暴斃（圖／民視新聞） 根據了解，沙蠶俗稱沙蟲，平常多半棲息在紅樹林泥灘地的泥沙中，半夜才會覓食現蹤，很少白天出現，常作為釣客餌料，民眾疑似半夜開來廂型車，涉嫌毒魚，里長誓言要揪出不肖業者。新北市貢寮區福連里里長吳文益表示「因為是三更半夜來，早上來的時候他已經跑掉了，我裡面有監視器，我知道他是開廂型車來的。」環保局人員到場採樣，初步檢驗水質酸鹼度正常，但不排除因為漲退潮，藥水已經稀釋，將進一步帶回化驗。新北市環保局稽查員表示「沒有極毒性反應啦，我現場在聞的時候，其實也沒有味道啦。」疑似為了抓沙蠶，汙染潮間帶，里長呼籲民眾，暫時不要前往當地採海菜，究竟半夜開車到海邊的藏鏡人是誰，有待後續釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味 更多民視新聞報導惡「毒」手段！新北馬崗潮間帶疑遭惡意毒魚 里長急籲勿採野菜澎湖白沙鄉回收場凌晨大火！黑煙密布駭人畫面震撼曝光高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話
週末寒流南下「全台急凍」！氣溫像雲霄飛車 一圖看懂未來變化
要變天了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。
入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪
生活中心／綜合報導今天各地都是溫暖舒適的天氣，不過，氣象署提醒，入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨是最冷的時間點，加上水氣配合，北部雪線下修到1500公尺高山，中部、東部2500公尺高山就有機會下雪，這波冷空氣要到周一白天才會逐漸回溫，提醒民眾就算在室內也要做好保暖。太陽高掛，全台最高溫逼近30度，還有人穿短袖就出門，不過，周五開始鋒面南下，氣溫就像溜滑梯越晚越冷，日夜溫差高達9度。周六入冬首波寒流來襲，還有氣象專家提醒，西半部空曠地區，最低溫可能下探5到7度。氣象署技正謝佩芸（圖／民視新聞）氣象署技正謝佩芸：「最明顯偏冷的時間，就會是在禮拜天到禮拜一的清晨，我們要提醒大家，雖然通常最冷的時候，是在清晨前後但是禮拜天，因為有些地方下雨比較明顯，所以部分地區的最低溫，可能會出現在禮拜天，尤其是下半天這段時間，要提醒大家這段時間很多地方，都會出現10度以下的低溫，請一定要特別注意保暖。」入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨最冷（圖／民視新聞）不只冷，最慘的還是濕，週六北部、東北部降雨增加，周一才會逐漸轉乾冷，如果水氣配合，北部、東北部1500公尺高山，有下雪機會！氣象署技正謝佩芸：「包括在北部東北部，1500公尺左右的山區，那如果溫度有比較低，配合水氣的話可能降雪的高度，還會再稍微低一些些，而另外在中部跟東部，2500公尺以上的山區，也會有降雪的機率。」入冬首波寒流報到，加上溫差大，提醒長者、心血管疾病患者，室內、外都要注意保暖，避免意外！原文出處：入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪 更多民視新聞報導出國旅遊注意了！ 「海外緊急就醫」可申請健保醫療費用核退北車地底藏「膠囊旅館」？他揭密：只有這族群能住！365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「這樣」才能還前任錢
凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署示警，隨著鋒面通過，今年首波寒流預計自今（6）日晚間正式南下影響台灣。氣象專 […]
內政部拒給李貞秀機密資料！他：不是好棋
[NOWnews今日新聞]內政部長劉世芳昨日接受專訪稱，未來在立法院面對甫就職民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，內政部將不提供「機密等級以上」文件供其調閱；政治評論員吳崑玉5日在網路節目《新聞！給問嗎？》...
白天各地暖和 西半部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」