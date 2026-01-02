寒流來襲 大安區公所啟動低溫關懷守護獨居長者





冷氣團頻頻報到，氣溫驟降，大安區公所為確保獨居長者在寒冬中獲得即時關懷與照顧，刻下式啟動「低溫關懷行動」，由區長許宏綺偕同里長及區公所同仁，前往區內獨居長者家中進行訪視，並代表市長盧秀燕傳遞關心與問候，發放暖暖包、毛帽、手套、圍巾及棉被等禦寒保暖物資，為長者送上溫暖。

訪視過程中，許區長親切關心長者生活起居與健康狀況，並提醒近日氣候寒冷多變，務必注意保暖、適時增添衣物，以維護身體健康，尤其話家常中大家談得十分愉快。許區長表示，市府高度重視長者福祉，特別在寒流期間，更加關注獨居長者的生活安全與健康狀況，期盼透過主動關懷，讓長者感受到市府與社會的溫暖陪伴。

此外，區內列冊之獨居長者，平日皆由社會局委託之基金會及各里愛鄰志工持續進行關懷訪視，建立完善照顧網絡。此次低溫關懷行動，除發放保暖物資外，也透過實地探訪深入了解長者需求，確保其於寒冷天氣中獲得即時且適切的協助。

