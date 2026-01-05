寒流來襲 大昌消防隊及大昌防火宣導分隊深入弱勢族群宣導訪視

近日寒流強勢來襲，氣溫驟降，高市府消防局大昌消防隊及大昌防火宣導分隊特別前往轄內弱勢族群進行關懷訪視，並加強防火宣導，守護居民在低溫環境下的居家安全。(見圖)

消防局今(五)日說明，冬季用電及取暖需求增加，稍有不慎便可能引發火災或意外，因此特別提醒民眾注意以下事項：一、電器安全：電暖器使用時應保持至少一公尺安全距離，避免靠近家具或可燃物；高功率電器切勿共用延長線，以防止過載。二、用電習慣：落實「五不一沒有」原則，不超過負載、不綑綁電線、插頭不污損、不用不插、不放可燃物、沒有安全標章電器不使用；同時注意鋰電池充電安全，避免過度充電或置於高溫環境。三、火場應變：建立正確逃生觀念，並熟記「1216逃生原則」，在火災發生時能迅速判斷並安全撤離。四、住警器安裝：訪視過程中，消防隊也逐一確認住戶是否已安裝住警器，若有申領但尚未安裝者，立即協助完成安裝。五、用火安全：提醒民眾「人離火熄」，離開時務必熄滅火源，避免意外發生。

高市府消防局第二大隊第一中隊中隊長余泰運表示，寒流期間，弱勢族群往往因居住環境或設備不足而更容易面臨火災風險；我們主動出擊，不僅是宣導，更是實地協助，期盼透過訪視，讓居民能真正提升防災意識，守護自己與家人的安全。