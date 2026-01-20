寒流來襲！專家急警告「3部位」沒保暖恐釀心血管疾病

今天是二十四節氣中的「大寒」，標誌著一年中寒氣最盛的時節正式來臨。根據氣象資料顯示，此時太陽到達黃經300度，全國自北向南步入全年最冷時段。

信義馬光中醫診所中醫師游晏楠表示，在這個氣候最寒冷的時期，人體血管收縮、循環變慢、免疫力明顯下降。常見症狀包括手腳冰冷、關節痠痛、疲倦感冒，以及心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需特別留意保暖措施。

游晏楠強調，防寒保暖必須護好三個關鍵部位。首先是頭頸部，外出應配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹；其次是腹部與腰部，此處受寒易影響腸胃與代謝功能；第三是腳部，中醫認為「寒從腳下生」，可穿厚襪並以溫水泡腳15至20分鐘。

游晏楠建議民眾可採用「三九貼」療法，利用冬病冬治原理，選用溫經散寒中藥外敷穴位，增強體質。同時推薦飲用薑桂甘草茶，材料包括乾薑、炙甘草、桂枝、紅棗、枸杞，加水1500毫升煮沸後小火續煮10至15分鐘即可飲用。

