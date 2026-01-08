寒流來襲！專家提醒：貓咪最愛「這溫度」的水 避免泌尿疾病風險

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

近期寒流席捲，全台氣溫驟降，不少飼主發現家中水碗冰冷，擔心愛貓因此減少飲水攝取量。對此，日本寵物專欄作家戶中井指出，冷水會導致貓咪腹瀉，冬季應提供約40°C的微溫水，能有效提升貓咪的飲水意願，並有助於維護腎臟與泌尿系統健康。

飼主可為貓咪準備約40°C的微溫水，有助於維護腎臟與泌尿系統健康。（示意圖／Unsplash）

戶中井在日本貓咪資訊網站撰文指出，貓咪不喜歡喝水，而天氣寒冷時，貓咪活動量下降，若水溫過低，牠們更不願意靠近水碗，恐導致水分攝取不足，進而增加膀胱炎與尿路結石的風險。

戶中井表示，從習性來看，貓科動物在野外多以帶有體溫的獵物為食，因此對溫熱水有天然偏好。他指出，飼主可準備接近貓咪體溫的水（約38°C–40°C），這樣不僅能吸引牠們多喝幾口，也能在寒冬裡幫助身體保暖。但要注意溫水容易滋生細菌，必須勤換水以保持清潔。

此外，許多人有夏天給貓咪冰水能消暑這樣的迷思，戶中井提醒，冰水可能造成腸胃不適甚至腹瀉，並非理想選擇。即使在炎熱季節，常溫水仍是最安全的照護方式。至於有些貓咪喜歡舔冰塊，若腸胃敏感，最好避免直接餵食，以免造成傷害。

無論冬季或夏季，接近體溫的水才是貓咪最合適的選擇。飼主若想讓主子健康又願意多喝水，不妨趁寒流來襲時，替牠們換上一碗溫暖的新水。

