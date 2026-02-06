寒流來襲！戶外作業未備保暖裝備 職安署：最高罰30萬

據交通部中央氣象署預報，2月6日晚間起至9日凌晨受強烈大陸冷氣團或寒流南下。（報系資料照）

據交通部中央氣象署預報，2月6日晚間起至9日凌晨受強烈大陸冷氣團或寒流南下。職安署表示，在低溫環境作業，可能引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道及促發心臟及腦血管疾病，以避免低溫帶來的危害，否則最高可罰30萬元。

依職安署訂定的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，雇主應採取管理措施應包括提供適當保暖設施或裝備：戶外或寒冷環境之工作場所提供避寒休息區，並備置取暖設施，如暖風機、電熱毯等；勞工應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖；適當調整作業時間：避免於清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業，或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率。

職安署提醒，雇主應持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況；補充熱量與水分：使作業勞工多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力，避免低溫環境下出現體溫下降的情況；留意身體訊號：勞工如出現持續發抖、四肢冰冷、意識模糊等低溫症狀，應立即向雇主或主管反映，並尋求醫療協助。

職安署提醒，長時間從事戶外作業勞工，尤其是營造工程、運輸、食品外送及農、林、漁業等作業，務必做好勞工禦寒保暖措施，相關預防應變措施可參考職安署發布的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，以避免寒冷天氣造成勞工健康的危害。如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法處以新臺幣3萬至30萬元罰鍰。

