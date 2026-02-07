寒流來襲 桃園以北及宜蘭局部有雨

交通部中央氣象署指出，今天(8日)寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業請慎防寒害；降雨方面，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。

若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰時多雲，13至15度，金門晴時多雲，7至12度，馬祖晴時多雲，6至8度。

東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，澎湖更有局部有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，沿海浪高2至4公尺，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、金門及恆春半島有長浪發生的機率，在沿海及空曠地區活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：8日寒流影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。