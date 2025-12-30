「寒流來襲」民眾不適倒地 南港警即刻伸援送醫

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市政府警察局南港分局南港派出所員警日前執行巡邏路檢勤務時，適逢氣溫驟降，卻發現一名民眾倒臥地面，發出微弱呻吟，警方見狀不敢大意，隨即上前關懷並協助就醫，所幸處置得宜，即時保住一命。

南港派出所所長馬秋揚(中)、警員潘宗松(右)、陳欣邦(左)。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

日前南港派出所所長馬秋揚、警員潘宗松、陳欣邦擔服巡邏勤務於南港火車站（市民大道側）路旁實施路檢，突聞車站空橋方向斷斷續續傳來孱弱呻吟，趨前查看發現一民眾衣著單薄倒臥地面，時值入冬首波冷空氣影響，凌晨最低溫下探 13至15°C，加上站體周圍空曠，體感溫度約莫只有10°C，該民眾蜷曲於地面直打寒顫，並向員警表示自己胸悶不適、呼吸困難，警方隨即撥打救護專線求援，後續消防局同仁順利將民眾送往醫院救治，民眾對警方在寒冬中伸出援手，深表感謝。

員警勤務中發現蜷曲在地之民眾。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

南港分局分局長許城銘呼籲，無論民生大小事，只要民眾有需要，警方始終會秉持熱心、耐心和細心提供協助。隨時撥打110求助，警方便即時前往協助。

