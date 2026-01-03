寒流來襲！民眾狂曝體感溫度 氣象粉專提醒APP溫度非即時
冷氣團昨（2）日晚間來襲，讓不少民眾直呼凍壞。一名網友在社群平台上發文指出，透過手機APP得知，所在地點氣溫僅有11度，冷到讓他「超崩潰」，引起許多網友共鳴，紛紛在留言中分享自己所在地的低溫情況。對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在留言中提醒，iPhone與Google顯示的氣溫，實際上並非「即時」資料。
這名網友表示，新北市新莊區的氣溫僅有11度，冷到讓他「超崩潰」，有不少民眾也回應，「觀音區體感溫度只有2度」、「新竹感覺也只有5度」、「台南仁德區也冷到只剩11度」、「台北大安區9度」，甚至有來自北海道的網友留言，「我們這邊是零下10度」，網路上掀起一波「天氣實況大揭露」。
不少人也描述當下的冷意令人難耐，「體感8度，真的是瑟瑟發抖」、「手都不是自己的了，只想窩進棉被裡」、「11度簡直像冰棒」。對於民眾普遍依賴手機APP查看氣溫的習慣，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在留言中提醒，iPhone與Google顯示的氣溫，實際上並非「即時」資料。
粉專指出，這些平台的氣溫數據是利用稍早的觀測資料，經由超級電腦模擬後顯示的結果，與實際溫度可能略有出入。該粉專表示，「雖然模擬結果與實際溫度通常只差一、兩度，但若想獲得最準確的氣溫數據，建議直接查閱中央氣象署官網。」同時也坦言，雖然氣象署的觀測頁面較不直覺，但其測站數據才是最真實的氣溫反映。
另據氣象署預報顯示，受強烈大陸冷氣團影響，全台今（3）日持續低溫。清晨中部以北及宜蘭低溫普遍落在10至11度之間，南部約12度，花東則在13至14度。其中，西半部地區、宜蘭、花蓮以及金門、馬祖等地的空曠區域，甚至可能出現10度以下的低溫。
氣象署也預警，下一波強烈冷氣團將於下週一抵達。若週三至週五期間輻射冷卻效應明顯，不排除此波冷空氣可能達到「寒流」等級，恐成為今年首度達寒流標準的天氣事件，提醒民眾提前做好保暖措施。
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天
今（1）日元旦迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫逐步下滑，持續影響到週末，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區10至12度。另外，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東為晴到多雲天氣。中央氣象署下午也針對4縣市發布大雨特報，小心瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
淑麗氣象／全台冷吱吱！最凍時間點曝 下週還有冷空氣報到
淑麗氣象／全台冷吱吱！最凍時間點曝 下週還有冷空氣報到EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今夜防猝死！保命方式曝光 醫：別急著起床、接下來3天要警覺
入冬以來最強冷氣團持續發威，台大醫院急診醫學部主任張維典特別提醒，今晚至明天清晨溫度將持續下降，未來2、3天需要密切注意身體狀況。他指出，雖然天氣寒冷時民眾多會待在室內，但冷氣團影響的關鍵時段正是今晚到清晨，呼籲民眾提高警覺。胸腔科醫師蘇一峰也呼籲民眾早上醒來「最好慢慢來」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
今晨低溫僅9.6度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲
氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣寒冷 中部以北低溫探10℃以下 1/5再一波冷氣團南下
中央氣象署表示，明天受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，中部以北可能出現攝氏10度以下低溫，南部、花東則約12至16度；桃園以北、東北部地區有短暫雨，新竹、苗栗也有零星降雨。氣象署指出，3日起水氣減少轉乾，4日白天將稍微回溫，但5日又有另一波冷空氣南下，目前預估強度與現在這一波冷氣團相近，可能持續影響至8日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 11
強烈大陸冷氣團發威「8縣市低溫特報」！急凍10℃以下 最冷時段曝光
受到東北季風影響，氣象署今（2）日清晨針對北北基宜4縣市發布大雨特報，提醒基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。此外，氣象署還針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家林得恩表示，「這波最冷在今晚至明晨！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
