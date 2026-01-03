寒流來襲！民眾狂曝體感溫度 氣象粉專提醒APP溫度非即時

大陸冷氣團影響，全台多地出現體感低溫，街頭民眾瑟縮禦寒。（圖／方萬民攝）

冷氣團昨（2）日晚間來襲，讓不少民眾直呼凍壞。一名網友在社群平台上發文指出，透過手機APP得知，所在地點氣溫僅有11度，冷到讓他「超崩潰」，引起許多網友共鳴，紛紛在留言中分享自己所在地的低溫情況。對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在留言中提醒，iPhone與Google顯示的氣溫，實際上並非「即時」資料。

這名網友表示，新北市新莊區的氣溫僅有11度，冷到讓他「超崩潰」，有不少民眾也回應，「觀音區體感溫度只有2度」、「新竹感覺也只有5度」、「台南仁德區也冷到只剩11度」、「台北大安區9度」，甚至有來自北海道的網友留言，「我們這邊是零下10度」，網路上掀起一波「天氣實況大揭露」。

不少人也描述當下的冷意令人難耐，「體感8度，真的是瑟瑟發抖」、「手都不是自己的了，只想窩進棉被裡」、「11度簡直像冰棒」。對於民眾普遍依賴手機APP查看氣溫的習慣，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在留言中提醒，iPhone與Google顯示的氣溫，實際上並非「即時」資料。

粉專指出，這些平台的氣溫數據是利用稍早的觀測資料，經由超級電腦模擬後顯示的結果，與實際溫度可能略有出入。該粉專表示，「雖然模擬結果與實際溫度通常只差一、兩度，但若想獲得最準確的氣溫數據，建議直接查閱中央氣象署官網。」同時也坦言，雖然氣象署的觀測頁面較不直覺，但其測站數據才是最真實的氣溫反映。

另據氣象署預報顯示，受強烈大陸冷氣團影響，全台今（3）日持續低溫。清晨中部以北及宜蘭低溫普遍落在10至11度之間，南部約12度，花東則在13至14度。其中，西半部地區、宜蘭、花蓮以及金門、馬祖等地的空曠區域，甚至可能出現10度以下的低溫。

氣象署也預警，下一波強烈冷氣團將於下週一抵達。若週三至週五期間輻射冷卻效應明顯，不排除此波冷空氣可能達到「寒流」等級，恐成為今年首度達寒流標準的天氣事件，提醒民眾提前做好保暖措施。

