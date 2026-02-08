寒流來襲! 民眾衝上山追雪 太平山中午現冰霰

生活中心／李世宸 談駿豪 黃富溢 台北－宜蘭報導

這波寒流讓全台急凍，北部高山有機會降雪！有民眾凌晨衝上陽明山夜宿，半夜還五度爬起來確認有沒有雪，但還是期待落空，連結霜或是冰霰的現象都沒有，海拔兩千公尺的宜蘭太平山，也一樣沒有雪，直到中午才下起冰霰，這波寒流低溫，氣象署預告將持續到明天（2/9）清晨，但隨水氣變少，降雪機率也會再下降。

等雪民眾：「3.3度下著小雨很棒。」陽明山好冷啊，二子坪停車場一早就出現追雪人潮，打算來看雪，甚至有民眾凌晨一點多開車上山，睡在車上等待瑞雪降臨，但還是撲空。

沒下雪！全台凍番薯 太平山中午現冰霰

寒流來襲，週日清晨陽明山氣溫不到攝氏３度 。（圖／民視新聞）

等雪民眾：「我們都陸陸續續都有起床看看，滿失落的在這裡等了一個晚上，睡也睡不好，（晚上爬起來幾次）五次吧，就一直看外面有沒有下雪。」白跑一趟，國中生只能曬出小學時，同樣在陽明山堆雪人的照片，過過乾癮，縱使陽明山細雨綿綿，清晨低溫更一度來到2.2度，但濕度溫度都沒達標，清晨來健走的民眾也大嘆可惜。健行民眾：「還沒有0度才會下。」也有人難得騎單車上山追雪，這位來自海地的大學生就錯過台灣難得雪景。海地籍成大學生呂捷宏：「我現在（住）台南，海地籍成大學生呂捷宏，那邊也不會下雪，若是有（雪）的話應該會覺得不錯，也會拍照之類的。」

沒下雪！全台凍番薯 太平山中午現冰霰

週日宜蘭太平山下冰霰 。（圖／民視新聞）

太平山則是接近中午時分，下起冰霰，布滿樹枝葉片，呈現一片銀白世界，這波寒流周日到周一清晨是最冷，但是氣象署說，降雪機率，已經在下降。氣象署預報員林定宜：「降雪（機率）雖然還是有，不過這種機會是可遇不可求，下半天之後隨著中層的水氣，逐漸地又再度減少，所以下半天可能降雪的機率，又會再下降一些。」下波冷空氣預計週三報到，影響到週五清晨，強度介於東北季風與冷氣團之間，未達寒流等級，民眾想看雪，恐怕還得再等等。





