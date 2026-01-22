寒流來襲 澎湖單日3件心腦血管疾病後送

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日冷氣團報到！澎湖24小時接連3件心腦血管疾病後送，主要原因皆與腦、心血管疾病有關，年齡層偏大，顯示氣溫驟降要注意保暖。澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空自昨(21)日凌晨00時53分起單日接續執行3件緊急醫療後送任務，一直持續至深夜，不僅冷氣團發威，澎湖全境低溫，且最大陣風風速38哩，已達輕颱風速等級。

凌天航空21日分別執行第1件是一名年約81歲男性，因腦血管阻塞從澎湖三總轉台中榮總進行後續取栓治療，該件任務自凌晨1時33分從澎湖機場起飛、凌晨2時28分台中機場落地，該趟任務由於病情因素，考量腦壓問題，因此控制飛行高度，全程著42海里的逆風飛行，仍在1小時內完成飛行任務。

第2件是一名年約73歲男性，因不明原因持續抽搐，由119救護車送入七美衛生所，經衛生所評估後病患應為癲癇，且有持續抽搐的情緒，故申請醫療後送，凌天航空在10時45分從澎湖機場起飛、11時00分七美機場落地、11時05分七美機場起飛、11時40分高雄機場落地，耗時不到1小時將病患送抵高雄。

第3件為1名年約71歲男性，因急性心率不整，需緊急送往高雄長庚治療，凌天航空在晚間9時54分澎湖機場起飛、10時36分在高雄機場落地，歷時36分鐘將病患送抵高雄，完成單日連續3航次後送任務。

