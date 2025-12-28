寒流來襲 竹縣關懷遊民

受強烈寒流影響，全台氣溫驟降，新竹縣多處地區清晨與夜間氣溫明顯偏低，對長時間露宿在外的遊民朋友而言，低溫帶來嚴峻的生活考驗。為確保遊民朋友在寒流期間能獲得即時關懷與必要協助，新竹縣政府持續啟動低溫關懷機制，並委託社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會，於寒流期間採取主動外展方式，深入各鄉鎮，提供即時且貼近需求的關懷服務。

新竹縣社會處昨（二十八）日表示，此次寒流關懷行動中，分組前往竹東、新豐、橫山、竹北、湖口等鄉鎮，針對遊民棲息點進行實地走訪，逐一關心遊民朋友的身體狀況、禦寒準備及夜間棲宿情形，並提供保暖物資，在寒冷天氣中送上一份溫暖。

此次關懷行動所發放之保暖毛毯，來自財團法人慶福社會福利慈善事業基金會的愛心捐贈，柔軟厚實的毛毯為遊民朋友抵禦夜間低溫提供重要保護；此外，竹安協會亦貼心準備暖暖包，提醒遊民朋友可隨身使用，以降低低溫對身體造成的不適與風險。外展過程中，不少遊民朋友在接過物資時表達感謝，也感受到社會在寒冬中持續關懷其處境。

除了物資發放，外展人員亦把握機會與遊民朋友進行關懷訪談，耐心傾聽其近況與需求，並熱情邀請遊民夥伴前往竹安協會服務中心避寒休息。外展人員向遊民說明中心可提供的臨時避寒空間、基本生活支持與後續服務資源，鼓勵有需要者進入室內環境度過寒流，降低低溫對健康造成影響。

面對暫不願進入中心的遊民朋友，外展人員也依個別狀況進行評估，實地確認其目前棲宿處的避寒條件，包括遮蔽性、保暖設備與安全性等，並提供具體且可行的指導與建議，例如加強保暖、防風防雨，或在氣溫進一步下降時可優先考量的避寒方式。透過專業且溫和的互動，協助遊民朋友提升自我保護能力，降低寒害風險。

社會處長陳欣怡表示，遊民關懷不僅是寒流期間的一次性活動，更是社會處透過專業社工與遊民個案建立長期穩定關係的重要基石。每一次關懷行動，除即時提供必要的協助與需求回應外，也期待透過外展訪視，逐步拉近與遊民朋友的距離，降低其防衛與不安，在建立信任關係的基礎下，引導其接受後續輔導與資源連結，循序改善生活狀況，邁向生活重建並重返社會。

歲末寒冬之際，新竹縣政府攜手民間團體與愛心資源，以實際行動落實寒流關懷，盼為城市中最需要幫助的一群人，撐起一道溫暖而堅實的防護網，讓關懷不因氣溫降低而缺席。民眾如發現遊民需要協助，可通報社會處聯繫窗口顏小姐（○三-五五一八一○一#三二三九）。