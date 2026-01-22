寒流來襲 苗榮服處連袂雪中送炭協會 關懷弱勢榮民眷

苗栗縣榮民服務處陳立中處長（左二）率領服務團隊，陪同社團法人雪中送炭關懷協會苗栗地區吳光祐分會長（右二），發放寒冬送暖慰問金與輔導會清境農場防寒物資。

▲苗栗縣榮民服務處陳立中處長（左二）率領服務團隊，陪同社團法人雪中送炭關懷協會苗栗地區吳光祐分會長（右二），發放寒冬送暖慰問金與輔導會清境農場防寒物資。

為關懷轄區內生活清寒之榮民（眷）家庭，在寒流來襲之際，送上溫暖與支持，苗栗縣榮民服務處陳立中處長率領服務團隊陪同「社團法人雪中送炭關懷協會苗栗地區吳光祐分會長」，前往弱勢榮民（眷）家中，透過訪視關懷與即時協助，發放寒冬送暖慰問金及輔導會清境農場防寒物資，以實際行動傳遞社會關懷。

社團法人雪中送炭關懷協會苗栗地區吳光祐分會長說明，部分年長榮民（眷）因年邁、疾病或經濟因素，生活較為困難，尤其在寒冬時節更顯艱辛。秉持協會周三貴理事長「及時關懷、雪中送炭」的宗旨，關注弱勢族群生活需求，未來也將持續與苗栗縣榮民服務處攜手合作，將愛心送到更多需要幫助的家庭。

苗栗縣榮民服務處陳立中處長表示，感謝協會關懷之意。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。