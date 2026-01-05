寒流來襲 跨局處關懷獨老弱勢

中西區里社區志工隊訪視民眾，提供關懷。 （民政局提供）

記者林雪娟∕台南報導

低溫警戒！近日寒流來襲，氣溫明顯下降，低溫對長者及體弱市民健康影響甚鉅。市府啟動跨局處合作機制，由民政局透過區里系統，加強第一線提醒，並結合社會局專業服務資源，守護獨居弱勢長者，共同降低寒流期間的健康風險。

市府表示，寒流期間是獨居長者及弱勢族群最需要關心時候，由民政局運用最貼近民眾的區里網絡，主動進行聯繫，並請社會局即時提供必要的社福與照顧資源，讓關懷不只停留在提醒，更能銜接到實際協助，也呼籲民眾多多留意周遭鄰里，發揮守望相助精神。

廣告 廣告

民政局局長姜淋煌指出，已透過既有區里系統，由各區公所協請里長、里幹事及志工進行寒冬獨老、弱勢戶訪視，主動提醒注意保暖、用電及用氣安全，並關心民眾是否備妥禦寒衣物與基本生活所需，若有民眾需要進一步協助，也即時通報並轉介相關單位處理。

民政局強調，里鄰系統為市府前線服務網絡，社會局提供專業資源支撐，橫向合作形成完整安全網，確保寒流期間高齡及弱勢民眾獲得周全照護。也提醒市民注意室內保暖、均衡飲食及水分補充，使用電暖器具確保通風安全；若發現鄰近獨居長者及弱勢民眾需助，可聯繫里長、區公所或相關單位。