寒流來襲「這3瞬間」身體最脆弱！中醫警告：頸部絕對不能受寒

氣溫驟降恐引發致命危機，若忽略關鍵保暖動作，全身防禦恐瞬間破功。侑澄中醫醫師蔡侑達指出，極低溫下身體有三個防禦最脆弱的瞬間，包括清晨起床過快、半夜站著排尿，以及頸部受寒。他強調，這三點是基於生理學的防禦性操作，務必執行到位，否則幾秒鐘的疏忽恐釀成無法挽回的傷害。





蔡侑達說明，之所以會說得這麼重，全是因為「生理機制騙不了人」。在極低溫的環境下，這三個瞬間是身體防禦最脆弱的時候，且「醫學原理非常簡單直接」。針對許多人趕著上班的習慣，蔡侑達表示，起床動作務必要慢下來，以避免「Morning Surge」。他解釋，清晨是人體交感神經啟動的時候，血壓本來就會自然波動。如果民眾聽到鬧鐘響起就「直接彈起來」，將會造成醫學上的「晨間血壓湧浪」。這種劇烈的壓力差，「就像海嘯直接衝擊血管壁」，為了搶這短短幾秒鐘的時間，身體所要承受的風險實在太高，不值得冒險。

關於夜間如廁的安全，蔡侑達指出，建議男生半夜請「坐著尿」，以避免排尿性暈厥。他直言「這不是尊嚴問題，是流體力學問題」。由於被窩裡的溫暖跟廁所的冷空氣形成極大溫差，加上排尿時腹壓驟降，大腦供血會瞬間減少。選擇坐著尿，是為了確保在血壓波動時，「身體重心是穩定的」，進而避免萬一失去意識時，因跌倒而造成的二次物理傷害。





最後在穿著保暖方面，蔡侑達進一步強調，務必要「封住寒氣大門」，也就是保護好脖子後面的「風池穴」。這裡是頭部供血的關鍵通道，「這裡一縮，通往腦部的血管就緊繃」。他提醒，不管身體穿得有多厚，若領子沒立起來讓風池穴受風，「寒氣直接攻擊司令部」，那麼全身的防禦都會因此破功。這三點建議都是基於生理學的「防禦性操作」，天氣很冷，請大家保持警覺並確實執行。

