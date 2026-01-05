寒流來襲 高市消防局加強弱勢族群用電防火安全

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強烈大陸冷氣團來襲，又受到輻射冷卻影響，氣象署對發布低溫特報，高雄市消防局為防範民眾於低溫期間因取暖不慎引發火災，加強弱勢族群及身心障礙者等用電防火安全，並協助安裝住警器，提升居家安全有保障。

消防局表示，冬季常因取暖設備使用不當而引發火災，民眾使用電暖器、電熱毯等高功率電器時，務必遵守「用電不超載」原則，並使用獨立插座，與床單、窗簾等易燃物，保持安全距離。

此外，民眾使用瓦斯熱水器時，務必保持環境通風，以避免因門窗緊閉、廢氣無法排出，造成一氧化碳中毒，民眾熱水器若安裝不當或通風不足，極易導致危險，務必保持對外通風，以確保居家安全。

廣告 廣告

消防局因應寒流來襲、氣溫驟降，寶來等分隊針對弱勢族群及身心障礙者，加強冬季用電防火宣導，並協助安裝住宅用火災警報器，以降低冬季居家災害風險。

消防局為提升民眾用電安全，提醒電氣使用「五不一沒有」原則，包括用電不超過負載、電線不捆綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章的電器不要使用，並請民眾落實住宅用火災警報器設置，讓居家防護更完善，共同打造安全的生活環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

撐過入冬最強寒流 冷氣團接續發威 漁民嚴陣以待

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

今明回暖！入冬首波寒流週二報到 吳德榮：低溫下探5度以下

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

