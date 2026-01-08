寒流來襲 高雄街友中心床位空蕩蕩 社工曝原因：寧願露宿街頭

強烈大陸冷氣團自1月5日起南下，高雄清晨氣溫降至14度，但市內兩處街友中心床位仍有空缺，三民街友中心57床位僅29人入住，鳳山街友中心23床位僅16人，從去年12月31日至1月7日入住人數均未增加，顯示寒流來襲，街友仍寧可露宿街頭，不願受限於住宿規範。

高雄市社會局指出，高市列冊街友241人，以三民公園、大東轉運站及鳳山運動公園人數較多，自去年12月25日起啟動低溫關懷機制，截至今日共訪視街友498人次，提供熱食1236人次、保暖物資230人次，街友中心安置45人，臨時收容人數增為49人次。

社工分析，街友中心入住意願低的主因在於規定較多，包括晚上10點前返回、不得飲酒或嚼檳榔、吸煙需於指定區域、須參加課程或就業自立訓練等，讓習慣自由的街友感到受限制。

此外，多數街友習慣接受民間善心團體在固定地點發放的便當、物資或紅包，出入便利、環境自由，更符合生活習慣，因此即便天寒，街友仍優先選擇留宿街頭。

社會局表示，低溫關懷將持續勸導街友暫時入住中心，同時提供特約旅館住宿券，保障街友安全，但街友偏好自由的生活方式，使街頭仍是他們寒冬中的首選。

