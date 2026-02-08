寒流來襲 黃偉哲慰訪七股獨居長者





農曆春節將近，寒流南下帶來明顯降溫，市長黃偉哲今（8）日特別前往七股區慰訪獨居長者，由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及西寮里長柯勝強陪同，致贈年菜及生活物資，協助長者安心迎接新年。

黃偉哲表示，近日寒流來襲、氣溫驟降，對長者與體弱者而言特別需要關懷與協助。七股西寮地區於去（114）年曾受風災影響，部分居民家園受損，所幸在中央、地方政府與民間慈善團體攜手投入下，逐步協助居民度過難關，重拾生活秩序。

黃偉哲說，雖然居民多已回歸正常生活，但市府對長者與弱勢市民的關心不會因災後復原而中斷。此次特別選在春節前夕送上年菜與生活物資，希望為長者帶來實質協助與心靈溫暖，陪伴他們安心迎接新年，同時也呼籲社會大眾多留意身邊獨居長者與生活較為困難的家庭，共同發揮守望相助的力量。

社會局長郭乃文指出，目前台南市列冊關懷的獨居長者共有3,306位，因應人口結構變化與高齡照顧需求增加，市府將持續檢視並強化相關服務措施，並提醒長者留意自身健康，如出現疑似中風或心肌梗塞等急性症狀，應立即撥打119求助；民眾若發現長者遭逢急難或生活困境，也可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線通報，共同守護長者安全。

