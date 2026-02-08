寒流來襲 黃偉哲訪七股獨居長者

黃偉哲由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆陪同慰訪七股區獨居長者，致贈年菜及生活物資，並陪同張貼新春聯傳達市府關懷與祝福。



（記者李嘉祥攝）

農曆春節將近，寒流南下明顯降溫，臺南市長黃偉哲昨（八）日特至七股區慰訪獨居長者，由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及西寮里長柯勝強陪同致贈年菜及生活物資，替代役男也協助進行居家清潔整理；黃偉哲除關心長者生活起居，也陪同張貼新春聯傳達市府關懷與祝福。

黃偉哲市長表示，近日寒流來襲、氣溫驟降，對長者與體弱者而言特別需要關懷與協助；七股西寮地區去年曾受風災，部分居民家園受損，所幸在中央、地方政府與民間慈善團體攜手投入下逐步協助居民度過難關，重拾生活秩序。

黃偉哲市長說，雖然居民多已回歸正常生活，但市府對長者與弱勢市民關心不中斷，特選在春節前夕送上年菜與物資，希望為長者帶來實質協助與心靈溫暖，市府會持續透過更周延的服務網路落實對長者的照顧，守護其生活安全也健康，也呼籲社會大眾共同關心獨居長者及生活困難的家庭，發揮互助精神。

郭乃文局長指出，社會邁入高齡化階段，獨居或缺乏家庭支持系統長者生活面臨挑戰與風險也增加；南市目前列冊關懷的獨居長者三千三百零六人，市府啟動多元關懷服務機制，整合各區公所、志工及替代役人力，深入社區與家戶關懷獨居長者居住環境安全、健康狀況及日常所需，也提醒長者留意健康，如出現疑似中風或心肌梗塞等急性症狀，應立即撥打一一九求助；民眾若發現長者遭逢急難或生活困境，可撥打一九五七社會福利諮詢專線或一九九九市民服務專線通報。