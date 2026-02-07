寒流來襲 12縣市防10度以下低溫

記者李佩玲／臺北報導

受到寒流南下影響，中央氣象署今（7）日針對新北市、桃園市及宜蘭縣等12個縣市發布低溫特報，今天下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象署也發布低溫特報，今天下午起至明天晚上新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；臺中市、花蓮縣則有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，並預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖；農作物及水產養殖業注意寒害。

受到寒流南下影響，氣象署針對12個縣市發布低溫特報。（取自氣象署臉書粉絲專頁）