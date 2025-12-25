寒流來襲！6地低溫跌破10度 健康署曝3招防急性中風、心肌梗塞

【緯來新聞網】今（25日）適逢聖誕節，中央氣象署說明，台灣迎來入冬以來第二波大陸冷氣團影響，氣溫明顯下探。氣象署也針對新北市及桃竹苗地區發布低溫特報，預估直到明（26日）上午，新北、桃園、新竹、苗栗及金門部分地區，出現攝氏10度以下低溫的機率偏高。衛福部國民健康署也提醒民眾，氣溫驟降時，患有「三高」民眾要特別注意，心絞痛、心肌梗塞或中風的發生風險。

冷氣團要來了！北部最低溫下探10度。（圖／AP NEWS）

面對氣溫驟降，國民健康署提醒，患有心血管疾病或「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）族群，以及年長者，務必加強保暖並留意環境溫差變化。氣溫偏低可能導致血壓上升，進而提高心絞痛、心肌梗塞或中風的發生風險。為此，國健署提出「護心3式」，呼籲民眾在節慶期間也要顧好心臟健康。

3高族群要留意溫差大。（圖／國民健康署提供）

首先，在外用餐方面，節慶聚會應避免暴飲暴食，飲食以均衡為原則，減少油炸及高鹽食物的攝取，同時多補充水分，少喝含糖飲料，也不宜飲酒取暖，以免加重心臟與血管負擔。



其次，返家後要注意溫差帶來的刺激。從寒冷的戶外進入室內時，應先讓身體慢慢回溫，再進行熱水沐浴；洗完澡後，應先將身體擦乾並穿好衣物，再離開浴室，避免立刻接觸較低溫環境，以降低心血管疾病風險。



第三，維持規律生活作息同樣重要。國健署提醒，過節團聚不宜熬夜，應確保充足睡眠，成人每日建議睡眠時間為7至9小時，有助於維持身體機能穩定。



國民健康署署長沈靜芬指出，「三高」在初期往往沒有明顯症狀，許多民眾容易忽略潛在風險，因此建議每年至少進行一次「722」居家血壓自我監測。也就是連續7天量測血壓，分別在早上起床後及晚上睡前各量1次，每次量測2遍並取平均值，以掌握自身健康狀況。



她也提醒，若出現疑似中風或心肌梗塞的警訊，應立即撥打119，爭取黃金救援時間，才能有效降低死亡率及後遺症風險，平安迎接聖誕佳節與歲末年終。

