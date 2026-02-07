寒流來襲！8類人高風險 這2時段要注意保暖

▲寒流來襲！心臟科醫師提醒「8類人」是心血管事件的高風險族群。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 今（7）日寒流來吸，越晚越冷，耕莘醫院心臟外科主任陳建銘特別提醒，患有高血壓、心臟病、糖尿病或高血脂等慢性疾病者；長期抽菸、作息不規律或經常熬夜者；及平時血壓控制不佳、卻未定期追蹤的民眾，是低溫下心血管事件的高風險族群，提醒要特別注意頭頸、胸腹部與四肢保暖，避免因忽冷忽熱造成血壓劇烈波動。

陳建銘指出，當氣溫快速下降時，人體血管會因寒冷刺激而收縮，導致血壓上升、心臟負荷增加，進而提高心肌梗塞、心律不整及腦中風等急性心血管事件的發生風險，而清晨與深夜為心血管事件的高風險時段，提醒慢性病患者應按時服藥，避免自行停藥或調整藥量，並養成每日量測血壓的習慣，及早掌握身體變化。

廣告 廣告

在日常預防方面，陳建銘建議，低溫時外出應採取「洋蔥式穿法」，依氣溫變化適度增減衣物，特別注意頭頸、胸腹部與四肢保暖，避免因忽冷忽熱造成血壓劇烈波動；運動前務必充分暖身，避免於清晨低溫時進行劇烈活動，同時應避免熬夜、過量飲酒與高鹽飲食，以降低心血管負擔。



陳建銘強調，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈、冒冷汗或不明原因極度疲倦等症狀，應立即就醫，切勿自行觀察或延誤治療。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

低溫急凍！心臟醫示警3部位保暖 8類人高風險

「三高」年輕化！成人預防保健服務下修至30歲 逾30萬青年受惠

瘦瘦針傷身？食藥署：21件疑似不良反應通報、尚無新增風險趨勢