寒流來襲12縣市低溫特報 最低溫「跌破6度」一路冷到這一天

低溫天氣配圖。李政龍攝



今日（2/8）天氣受寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8到11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能出現10度左右或以下低溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今晚至明日（2/9）清晨，台北測站有觸及10度的機率，為今年第二波寒流，本島縣市平地最低溫可能降至6度以下，請民眾注意保暖。

氣象署今日清晨針對12縣市發布低溫特報，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭及金門恐持續出現10度左右或以下低溫，馬祖則有持續6度左右或以下氣溫發生機率。台中市及花蓮則有10度以下氣溫發生機率。

氣象署今晨發布低溫特報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今日清晨最低溫出現在桃園八德，僅9度。受到寒流影響，今、明兩天各地寒冷，天氣逐日轉乾，北部今日雨後多雲，中南部多雲時晴，東半部有局部短暫雨；明日（2/9）各地晴朗穩定，僅東半部偶有零星短暫雨。

吳德榮表示，今晚至明日清晨台北測站有機會降至10度，將成為入冬以來第二波寒流，不過上波寒流台北測站最低溫測得9.1度，這波寒流強度可能不會超越上波寒流強度，未達「最強寒流」標準，不過本島縣市平地最低溫仍可能降至6度以下，預估今日各地氣溫為北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

縣市預報。氣象署提供

吳德榮另指出，今日上午水氣漸減，太平山及中部高山繼續飄雪的機率逐漸下降，不過大屯山頂、七星山頂氣溫逐漸接近0度，仍有霧淞、冰霰的機率。

至於未來天氣，吳德榮表示，週二（2/10）清晨因輻射冷卻加成，天氣仍非常寒冷，本島部分平地仍有機會出現6度以下低溫，白天起至週三（2/11）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三（2/11）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增加、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、氣溫仍偏冷。週四（2/12）天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫略升。

溫度變化趨勢。氣象署提供

降雨趨勢。氣象署提供

至於過年天氣，週五至大年初一（2/13至2/17）各地晴朗穩定、回暖如春，不過受輻射冷卻影響，日夜溫差很大，請民眾注意保暖。

未來一週天氣。氣象署提供

