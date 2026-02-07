寒流來襲12縣市低溫特報 最冷時段曝光！回溫一天冷空氣又南下

週末寒流襲台，12縣市低溫特報，今晚至明晨最冷。（本刊資料照）

今（8日）至明晨（9日）寒流來襲，各地天氣寒冷，氣象署一早對12縣市發布低溫特報，另外受東北風影響，今晚基隆北海岸、台北市山區及宜花地區有局部大雨發生機率。氣象專家林得恩指出，這波寒流威力最強時段，落在今晚至明晨。而週二（10日）全台短暫回溫後，週三（11日）又會有另一波冷空氣南下。

氣象署今晨對12縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣亮橙色燈號，恐出現持續10度左右或以下氣溫，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率。台中市、花蓮縣亮黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

週末寒流襲台，12縣市低溫特報。（氣象署提供）

林得恩今日於臉書粉專「林老師氣象站」指出，今日至明晨受寒流影響，各地非常寒冷，最冷階段會落在今晚至週一清晨。低溫預測：西半部及宜蘭地區8～12度，花東及澎湖地區11～15度，金門地區6～8度，馬祖地區5～7度。

林得恩表示，明日白天起寒流逐漸減弱並遠離，但各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態將由濕冷轉為乾冷，各地天氣多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

週二全台氣溫短暫回升，輻射冷卻效應影響，各地早晚依舊偏冷，中南部日夜溫差增大。而另一波新的冷空氣將在週三南下，目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

