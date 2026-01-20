寒流來襲6旬男倒臥路旁 台中警助送醫解危機

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中警方日前獲報，台中西區路旁有男子倒臥，因當晚寒流來襲，立即派遣警力及救護車到場；經救護人員確認男子疑因低溫引發心臟不適，緊急送醫，警方並通報家屬，化解危機。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所日前晚間8時50分獲報，西區台灣大道二段路口，有一名男子倒臥路旁，疑似抽搐狀況危急；因當晚寒流來襲，夜間氣溫驟降，立即派遣警力並通報救護車前往。

警方到場時，未發現有人倒臥，也未見報案民眾。在警方搜尋未果之際，有民眾主動指引表示，在對巷中興街草悟道樹叢旁，疑似有一名男子倒臥在地。

廣告 廣告

員警抵達後，在草叢旁發現一名男子癱倒在地，且神情虛弱；經救護人員檢測生命徵象，並透過男子頸部配戴的敬老愛心卡，確認身分為63歲蔡姓男子。

救護人員研判，蔡男可能因寒流低溫引發心臟不適，導致倒臥路旁，緊急將他送往中國醫藥大學附設醫院救治，警方並同步聯繫家屬，成功化解危機。（編輯：吳素柔）1150120