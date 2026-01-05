寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命

冬天仍有人穿短袖並非逞強，而是與個人體質、神經反應、棕色脂肪活性、運動量及大腦冷感設定差異有關。（示意圖／翻攝自pexels）

每到天氣轉冷，多數人裹著羽絨外套、縮著脖子在寒風中行走，卻總會看到少數人仍穿著短袖，一臉若無其事。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬天仍有人穿短袖並非逞強，而是與個人體質、神經反應、棕色脂肪活性、運動量及大腦冷感設定差異有關。然而，不怕冷不等於健康，若伴隨疲倦、心悸或體重異常，須警覺潛在疾病。

黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。

當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟動保溫機制，包括皮膚血管收縮以減少熱量流失、透過顫抖與起雞皮疙瘩增加產熱，並由大腦發出明確的「很冷」警訊。然而，有些人的這套反應啟動得較慢，或反應強度較弱，結果便是真實地「沒有那麼冷」。

黃軒醫師進一步指出，其中一個關鍵角色是棕色脂肪。不同於一般被視為儲存能量的白色脂肪，棕色脂肪的功能是直接燃燒熱量、產生熱能。研究發現，棕色脂肪活性較高的人，在低溫環境中能迅速提升產熱效率，主觀的寒冷感也明顯降低。這種「身體自帶暖爐」的差異，與基因、年齡以及是否長期暴露在低溫環境中密切相關，而年輕族群通常擁有較多棕色脂肪。

除了脂肪型態，運動習慣同樣影響耐寒程度。黃軒醫師指出，長期規律運動的人，因為肌肉量較高、基礎代謝率較快，加上交感神經調節效率較佳，即使穿著較單薄，核心體溫仍能維持穩定。這也解釋了為什麼清晨慢跑的人可能穿著短袖，而久坐辦公室、活動量低的人卻容易在同樣氣溫下感到發抖。

他也提醒，冷不冷不只取決於皮膚感受，更與大腦的「冷感設定值」有關。冷刺激會經由周邊神經傳送到中樞神經系統，但大腦對這些訊號的解讀強度，存在明顯個體差異。在相同的氣溫下，有些人的大腦判定仍屬可接受範圍，另一些人卻已感到難以忍受，這並非意志力或心理因素，而是神經科學上的差別。

不過，黃軒醫師也特別強調，並非所有「不怕冷」的情況都值得放心。如果在寒冷天氣中異常不覺得冷，同時伴隨疲倦、體重不明原因下降、心悸、手抖，或出現皮膚乾燥、怕熱等症狀，就必須警覺是否存在甲狀腺功能異常、自律神經失調，或感覺神經方面的問題。他提醒，「不怕冷」並不等同於健康，慢性疾病患者尤其不應暴露在冷風之中，風險可能遠高於想像。

黃軒醫師也提醒，並不是每個人都適合成為所謂的「冬天短袖派」。對某些族群而言，天冷時穿得過少並非瀟灑，而是實實在在的健康風險。對心血管疾病患者來說，低溫等同於1場血管壓力測試。冷空氣會使血管瞬間收縮，導致血壓上升、心臟負荷加重，同時增加血液凝固的風險。研究早已顯示，心肌梗塞與猝死在冬季的發生率明顯提高，並非巧合，對這類患者而言，保暖不是為了舒適，而是攸關生命安全。

年長者同樣需要特別注意。隨著年齡增長，冷覺神經逐漸變得遲鈍，加上皮下脂肪減少、體溫調節能力下降，往往出現「不覺得冷，但核心體溫已在下降」的情況。黃軒醫師提醒，長輩在寒冷天氣仍穿著短袖，並非耐寒，而是一個警訊。

對甲狀腺功能低下者而言，問題則在於產熱能力本身不足。甲狀腺素被視為人體的「發熱開關」，一旦分泌不足，基礎代謝下降，產熱效率變差，冷刺激的影響便會被放大。這類人若在低溫環境中穿著單薄，身體並不是在勉強撐住，而是持續被消耗。

糖尿病患者或已有周邊神經病變的人，也可能面臨另1種風險。由於冷、痛、麻等感覺變得遲鈍，加上血管收縮調節異常，手腳循環可能早已惡化，當事人卻「沒什麼感覺」。在這種情況下，天冷仍不注意保暖四肢，反而更容易增加凍傷與循環惡化的風險。

此外，患有雷諾氏症的人，冷刺激本身就是誘發症狀的開關。一遇到低溫，手指或腳趾可能迅速變白、變紫，伴隨麻木與疼痛，血流幾乎瞬間中斷。這並非能不能忍的問題，而是生理反應直接「罷工」。

體重過低或長期營養不良者，則因為皮下脂肪薄、肌肉量不足、熱量儲備有限，本就缺乏保暖本錢。對這類族群而言，寒冷並非只是表面的不適，而是真正「冷進身體裡」，在低溫中穿著短袖，等同於長期透支身體。

文章最後，黃軒醫師提醒，冬天穿短袖從來不是勇敢或逞強的象徵，而是1個必須視個人身體條件而定的選擇。真正重要的不是能不能忍，而是身體是否撐得起。

