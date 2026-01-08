寒流做好保暖也要護眼！醫列天冷常見4眼疾 「眼中風」無痛易被忽視

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】天冷要顧好身體保暖，眼睛同樣需要照顧！近日寒流來襲，多地低溫跌破十度，不少民眾出現眼睛突然泛紅、視力模糊等狀況，紛紛趕往眼科就診。氣溫驟降不只要慎防心血管事件風險，眼科王孟祺醫師指出，低溫和血管收縮、交感神經受刺激、免疫系統失衡等，也可能成為多種眼疾的誘發因子，包括眼中風、結膜下出血、虹彩炎、急性青光眼發作，輕則讓人感到不適，重則可能危及視力。

4眼疾天冷易發作 這種可能是「視力殺手」

王孟祺醫師整理出４種容易在低溫時發作的眼疾，提醒民眾提高警覺：

廣告 廣告

1. 眼中風（視網膜血管阻塞）：

屬於緊急但容易被忽略的眼疾，典型特徵為無痛，卻會突然出現單眼視力模糊，或視野中黑掉一塊，甚至整片看不見，應視為急症。王孟祺醫師提醒，三高（高血壓、糖尿病、高血脂）控制不佳或有心血管疾病的長輩應提高警惕，出現類似症狀應立即就醫。

2. 結膜下出血：

外觀看起來可怕但其實無害，患者常因眼白突然一片鮮紅而驚慌趕來就醫，以為是眼中風。王孟祺醫師說明，出血多半是結膜表面的微血管，因血壓變化、揉眼睛、腹部用力憋氣等因素破裂所致，即使不治療，血塊也會慢慢吸收。部分服用阿司匹靈或抗凝血藥物的民眾，發生機率也相對較高。

3. 虹彩炎：

年底工作忙碌、壓力大、熬夜，加上低溫時病毒活躍，容易感冒，且民眾冬天愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等進補料理，可能使得免疫系統較不穩定，增加虹彩炎復發風險。患者常出現眼睛脹痛、黑眼珠旁充血、畏光及不同程度的視力模糊，但分泌物不多。不過醫師提醒仍需及早治療，避免留下後遺症。

4. 急性青光眼：

可能導致急性失明，屬於視力「大魔王」，症狀包括劇烈眼脹痛、視力模糊，看燈光時出現彩虹般的光圈，或同時合併頭痛、噁心、嘔吐等不適，有時會被誤認為腸胃型感冒，延誤治療這可能導致失明。尤其女性、年紀較大、遠視眼或已有白內障的族群，在天冷時要特別留意相關症狀。

寒流外出、居家護眼建議 騎機車注意眼部保暖防風

王孟祺醫師也提醒，穩定控制三高為預防「眼中風」最關鍵的因素，天冷時血壓容易波動，務必按時服藥並定期監測。民眾也應忌口，避免過度進補，同時不要熬夜、過勞，讓免疫系統有充分的休息時間。平時也要記得多眨眼、多喝水，維持身體水分充足，幫助淚液分泌。

另外，王孟祺醫師強調，民眾外出時則要注意眼部保暖與防風，騎機車或在戶外風大時，建議配戴全罩式安全帽或包覆性好的墨鏡、防風鏡，減少冷風直接吹襲，預防乾眼與淚液過度揮發。

在家中則可熱敷眼睛，溫度約40度、10分鐘，可促進血液循環和舒緩乾眼症狀，但要注意若眼睛充血發炎或過敏搔癢時不可熱敷，應改為冰敷。若使用暖氣或電暖爐，可在室內放置一杯水，避免空氣過於乾燥刺激眼睛、引發乾眼。

【延伸閱讀】

小寒到「吹風機吹腳底」消黑眼圈、促睡眠？ 中醫師：關鍵是保暖

料理越做越鹹？原來是這眼病分不清「3、8」加錯鹽量



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67309

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw