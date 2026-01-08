寒流催紅六甲落羽松林 紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海盛開美不勝收

寒流催紅六甲落羽松林，六甲區公所種植的紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海盛開，與落羽松林形成美麗畫面。（記者李嘉祥攝）

▲寒流催紅六甲落羽松林，六甲區公所種植的紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海盛開，與落羽松林形成美麗畫面。（記者李嘉祥攝）

小寒節氣到來，近日氣溫降至10幾度左右，一波波寒流催紅臺南市六甲落羽松林，林相逐漸變色，綠、黃、紅三種層次色彩繽紛好看，吸引多波遊客搶先來欣賞；六甲區公所吉祥物小鹿哥，小鹿妹與火鶴妹已提前駐守落羽松林，預告今年落羽松季活動即將於1月31日登場，歡迎全國旅客來到六甲。

市長黃偉哲表示，六甲區公所每年都會種植花海，今年面積約4公頃，有紅蕎麥，波斯菊與太陽麻，日前第一波紅蕎麥已盛開，桃紅色嬌美花朵討喜，其花語與「想一生守護的對象」有關，象徵著細小平凡卻又堅韌、樸實的愛戀，在冬日盛開形成唯美花海更顯優雅浪漫。

六甲區長陳啟榮說，菁埔埤旁農田第二波斯菊目前已經盛開，整片紅色花海與翠綠落羽松形成強烈對比，加上湛藍天空與雪白雲朵背景，形成一張張美麗的明信片風景，吸引許多遊客來賞花取景；今年落羽松季活動將於1月31日開幕，目前林鳳社區小農已在現場服務來參觀的全國旅客，並提供六甲美食地圖供遊客索取，歡迎全國遊客把握季節，到六甲來觀賞落羽松變色的繽紛之美與欣賞花海美景。