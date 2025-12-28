寒流催首波花苞 梅嶺滿山梅雪

梅嶺每年12月下旬進入梅花季，受到這周末一波冷氣團催生，花苞陸續綻放，樹梢出現點點白雪，目前開花約1成，梅農預估盛開期落在1月中旬，下周末即可看見滿山「梅雪」，台南市政府也將規畫賞梅接駁專車。

每到年末，賞梅是台南一大觀光亮點，梅嶺的梅樹以「阿榜」與「石塔」2品種為主，前者屬百年老梅型態，為早花品種，每年開花較早，約占3成。後者在梅嶺占約7成，花期較晚。

梅嶺花季短而集中，寒流愈明顯，開花愈漂亮，通常在每年12月下旬開花，花期視天候狀況持續3周到4周，1月初至中旬盛開，盛開期僅1至2周。

廣告 廣告

今年入冬後，梅嶺一直未見梅樹開花，直到這周末冷氣團過境，才催出首波花苞，率先開花的又以福來梅園內的「阿榜」品種為主，白色梅花點綴樹梢，搭配寒冷氣溫，有如雪花，讓上山遊客為之驚豔。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰表示，近10天梅嶺都有降雨，加上冷鋒過境，剛好催出首波花苞，目前尚屬零星開花，陸續會一路從山頂綻放到山下，開滿山頭，且根據觀察，今年花況應該不錯，預估明年1月中盛開，花季大概持續到2月初。

除了賞梅，梅峰古道沿路粉紅風鈴木也正值盛開期，這時可到山上爬山、賞梅、看雲海，下山後再品嘗梅子雞火鍋、薑黃雞等美食。台南市政府表示，過去只要梅花綻放消息一出，梅嶺就湧現賞梅人潮，將規畫賞梅接駁專車，避免遊客湧入造成塞車。