寒流冷爆！最忌「1飲品」：看似暖身卻害人心梗、猝死

寒流來襲，有些人會喝酒來暖身，但醫師黃軒表示，此舉其實暗藏危機！(圖／資料照)

寒流來襲，有些人會喝酒來暖身，但醫師黃軒表示，此舉暗藏危機！因為喝酒後，酒精會刺激血管擴張，讓更多血液流向皮膚表面，讓人感覺身體暖和，但這種暖意是假象，其實會加速體熱的散失，導致身體核心溫度下降，且酒精會麻痺人對寒冷的感知能力，而減少防寒措施。此外，天冷喝酒還會重創心血管健康，例如心梗、中風等。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，寒冷的天氣中，喝酒不僅無法真正保暖，還會增加失溫與猝死的風險。由於酒精會刺激血管擴張，讓更多血液流向皮膚表面，因此，喝酒後人會感覺身體溫暖，但這種暖意只是短暫的假象，實際上卻加速了體熱的散失，導致身體核心溫度下降。

他表示，由於酒精會加速體熱的散失，也就是，血液流向皮膚表面，核心溫度降低，增加失溫風險。另外，酒精會影響下視丘（人體的溫度調節中樞），使身體無法有效應對寒冷。感知力下降：酒精麻痺了對寒冷的感知，讓人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施

至於喝酒會增加失溫與猝死的風險，他說明原因如下：

1. 體熱散失加速：血液流向皮膚表面，核心溫度降低，增加失溫風險

2. 溫度調節受干擾：酒精會影響下視丘（人體的溫度調節中樞），使身體無法有效應對寒冷

3. 感知力下降：酒精麻痺了對寒冷的感知，讓人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施。

黃軒並表示，寒冷天氣，喝酒不僅可能導致失溫，還會對心血管系統造成嚴重負擔，特別是慢性病或心血管疾病的患者。寒冬喝酒可能引發的致命風險：

a. 心血管疾病：酒精會刺激心跳加速、血壓升高，增加心梗或中風的風險

b. 失溫猝死：在寒冬中，酒精加速體熱散失，會增加失溫的風險，當人體的核心體溫降至35°C以下時，人體的器官功能會受到嚴重損傷，甚至可能導致死亡。

c. 窒息風險：醉酒後嘔吐可能導致呼吸道堵塞，進一步增加猝死的可能性

他表示，與其依賴喝酒暖身，不如採取科學的保暖方法來安全度過寒冷的天氣，例如穿著多層衣物、多攝取熱量、使用暖氣設備、避免長時間戶外活動。

黃軒提供正確的保暖方式：

a. 穿著多層衣物：採用「洋蔥式穿搭法」，內層排汗，中層保暖，外層防風

b. 攝取熱量：多吃熱食和辛辣食物，幫助身體產熱（如薑湯或辣椒料理）

c. 使用暖氣設備：在室內使用電暖器，保持環境溫暖。

d. 避免長時間戶外活動：特別是在寒冷的清晨或深夜，減少暴露在低溫環境中的時間。

