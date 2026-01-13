寒流冷颼颼，照穿露胸露肚裝？醫籲：冬季是腸胃病高峰期，小心肚子著涼
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】寒流鋒面來襲，低溫除了誘發心腦血管問題，其實更普遍發生的還是腸胃狀況。阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科門診臨床上發現，有些愛穿露胸裝、露肚裝還嗜喝冷飲的年輕患者腹痛、腹瀉就醫，並自訴症狀剛開始都忍忍就沒事，是頻繁發作才來就醫。
更多一類型患者是聚餐或暴飲暴食後胃腸脹氣脹痛、胃食道逆流掛病號。近期門診有一對40歲上下的梁姓夫妻，每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流前來就醫，但先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。
阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科丁楷庭醫師表示，冬天是腸胃疾病的高峰期，腹部保暖最為重要。丁楷庭醫師說明：人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制將血液首先供給心臟大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時腸胃道的血流就可能會減少(減少的情況依個人體質而定)、造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎、胃潰瘍就醫住院。
丁楷庭醫師指出，民眾在以下幾個情況下有可能疏忽保暖，進而引發疾病問題：例如從被窩裡起床、從室內到室外、從平地到戶外高山，都必須留意溫差、適時保暖，尤其動作不要過快。
丁楷庭醫師建議：除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲；多吃暖胃食物，少吃油膩、炸物，過於辛辣或難消化食物；而聽從”阿嬤的話＂：睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹肚吹到風寒著，確實也是有助腸胃道保健之道。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處
天氣變冷、下雨天就情緒低落？陳柏安醫師：4招遠離冬季季節性情緒障礙症
小兒腸胃炎最擔心嚴重腹瀉脫水！陳欣如中醫師：5要訣腸胃炎日常調理
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97483
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 9
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 16 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥
喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物
容易便秘的食物：精緻澱粉與低纖維食物與推薦的「乾淨碳水」如地瓜、玉米或全麥麵包截然不同，精緻澱粉（如白麵包、白米飯、精緻糕點）在加工過程中流失了大量的膳食纖維。腸道負擔：缺乏纖維的食物會使糞便變得乾硬，難以在腸道中移動。替代方案：建議將主食換成含有豐富膳...styletc ・ 20 小時前 ・ 發表留言
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
菠菜配豆腐會結石？醫揭：同時吃更安全 綠拿鐵才危險
「菠菜不能配豆腐吃，會長結石」是許多人從小聽到大的飲食禁忌，但營養功能醫學專家劉博仁表示，這其實是流傳已久的迷思，豆腐富含鈣、菠菜富含草酸，兩者一起吃反而是保護身體的聰明吃法。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
48歲女「早餐只喝粥」仍瘦不下來！一換菜單30天瘦4kg 減重不挨餓秘訣公開
一位48歲的女性分享了她的減重經驗。她身高167公分，初始體重66.5公斤，為了減重試過各種方法：早上只喝粥、中午飯減半，但體重始終不動。她困惑地問營養師：「為什麼吃這麼少還瘦不下來？」姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
赴日注意！日本通報「蜱蟲病」創歷史新高 恐致器官衰竭亡
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散。日本國立健康危機管理研究機構公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，甚至有致死風險。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
壓力大狂嗑炸物甜食？ 營養師：大腦在求救！缺少「快樂荷爾蒙」
營養師張馨芳指出，當民眾在壓力大時特別渴望高油、高糖食物，這種「壓力型進食」現象其實是大腦發出營養求救訊號，與關鍵胺基酸色胺酸攝取不足息息相關。她在臉書粉專「Vivi營養生活話」分享，現代人忙碌或情緒低落時會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等食物，往往不是單純嘴饞。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言