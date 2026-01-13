【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】寒流鋒面來襲，低溫除了誘發心腦血管問題，其實更普遍發生的還是腸胃狀況。阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科門診臨床上發現，有些愛穿露胸裝、露肚裝還嗜喝冷飲的年輕患者腹痛、腹瀉就醫，並自訴症狀剛開始都忍忍就沒事，是頻繁發作才來就醫。

寒流冷颼颼，照穿露胸露肚裝？醫籲：冬季是腸胃病高峰期，小心肚子著涼

更多一類型患者是聚餐或暴飲暴食後胃腸脹氣脹痛、胃食道逆流掛病號。近期門診有一對40歲上下的梁姓夫妻，每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流前來就醫，但先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。

阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科丁楷庭醫師表示，冬天是腸胃疾病的高峰期，腹部保暖最為重要。丁楷庭醫師說明：人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制將血液首先供給心臟大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時腸胃道的血流就可能會減少(減少的情況依個人體質而定)、造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎、胃潰瘍就醫住院。

丁楷庭醫師指出，民眾在以下幾個情況下有可能疏忽保暖，進而引發疾病問題：例如從被窩裡起床、從室內到室外、從平地到戶外高山，都必須留意溫差、適時保暖，尤其動作不要過快。

冬天是腸胃疾病的高峰期，腹部保暖最為重要。（圖片提供／阮綜合醫院）

丁楷庭醫師建議：除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲；多吃暖胃食物，少吃油膩、炸物，過於辛辣或難消化食物；而聽從”阿嬤的話＂：睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹肚吹到風寒著，確實也是有助腸胃道保健之道。

