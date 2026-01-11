寒流凍到「皮皮剉」蛋雞產量減少 蛋價明起調漲3元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，全台連日低溫，氣象署也發布低溫特報。台北市蛋商公會今（11）日表示，受到低溫影響，蛋雞產蛋減少，本週將調漲3元，批發價來到42元，產地價則為32.5元。

台北市蛋商公會今（11）日表示，受到低溫影響，蛋雞產蛋減少，本週將調漲3元，批發價來到42元，產地價則為32.5元。

根據《聯合報》報導，台北市蛋商公會常務理理事劉威志表示，受低溫寒流影響，由於蛋雞產地溫差大，導致產量減少，今日召開會議，決議明（12）日起批發價由39元調漲至42元，產地價週三起（14日）由29.5元調漲至32.5元，均調漲3元。

根據勤億蛋品科技的統計顯示，台北與台中地區蛋價上週五（9日）為每600克批發價39元，大運輸32.5元，台南地區則為34元。

農業部雞蛋產銷最新資訊顯示，國內產蛋母雞約3790萬隻，每日產量達12.6萬箱，而1箱為200顆，換算下來每日產量約為2520萬顆，足以滿足全台2329萬人的消費需求。

