寒流凍番薯！彰化急病暴增 24小時51件、2人OHCA

受到強烈大陸冷氣團南下，加上夜間輻射冷卻效應影響，全台氣溫驟降，清晨與深夜寒意逼人，宛如進入「凍番薯」模式。氣象單位也針對彰化縣發布低溫特報，預估7日至8日期間，局部地區有出現攝氏10度以下低溫的機率，提醒民眾務必提高警覺，嚴防低溫對健康造成衝擊。

根據彰化縣消防局統計，自1月6日上午8時至7日上午8時短短24小時內，全縣共執行51件一般急病救護案件，其中包含2件「非創傷性到院前心肺功能停止」（OHCA）案件。患者分別為員林市74歲與溪湖鎮73歲的男性長者，年齡皆偏高，引發外界對低溫是否加劇健康風險的關注。

消防局說明，這2起OHCA案件皆非因外力或意外創傷所致。所謂OHCA，是指救護人員抵達現場時，患者已呈現無心跳、無呼吸狀態，但這並不等同於醫學上所認定的猝死。實務上，患者在送醫後經過即時且妥善的急救處置，仍有相當機會恢復生命徵象，實際死因與誘發因素，仍需由醫師進一步專業判斷，消防單位無法直接認定與低溫存在因果關係。

若與過往數據相比，消防局指出，彰化縣平均每日一般救護案件約53件，非創傷性OHCA平均約3件，此次統計結果大致落在常態範圍內，並未出現明顯暴增現象。然而，在寒流持續影響下，仍不可掉以輕心。

消防局也再次呼籲，低溫期間心血管疾病患者、三高族群及年長者，屬於高風險族群，應特別注重保暖措施，居家環境需維持適當溫度，外出時應穿著足夠衣物，並配戴帽子、口罩與手套，避免冷風直接刺激身體。同時，慢性病患者應依醫囑規律服藥與回診，若出現胸悶、胸痛、頭暈或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，才能將低溫帶來的健康威脅降到最低。

