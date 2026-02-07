寒流凍3天體感恐2-4度！「陽明山」有望降雪

氣象署對12縣市發布低溫特報，中部以北低溫下探7度外。（圖／東森新聞）



入冬最強寒流報到，越晚會越冷，氣象署對12縣市發布低溫特報，中部以北低溫下探7度外，有氣象專家更示警，部分地區恐出現極端低溫5度，氣象專家提醒由於台南以北都有機會出現強風，所以可能感受到的溫度只剩下2-4度，時間點預計落在周日到周一，隨著寒流南下雪線下修，陽明山也被點名有望迎來降雪。

大勺子在熱鍋裡攪拌，熱呼呼米粉湯，天氣涼來一碗又暖又滿足。

民眾：「今天早上其實滿冷的，所以才會特地來這邊，吃一些熱熱的，今天跟昨天溫差滿大的，就點了一大一小的米粉，有暖和一點。」

不過還沒到最冷的時候，週六下半天起受到寒流南下及影響，氣象署提醒主要中部以北花蓮金馬地區，需要嚴防持續10度左右或以下的氣溫。

台大大氣科學博士林得恩：「台南以北都有機會出現，平均風6級，或著是陣風8級以上的強陣風，那在這樣子，強冷高壓的影響之下，會讓我們的體感有機會下降，攝氏2-4度之間，這是非常極端的低溫。」

專家提醒，台南以北、基隆、宜花及金馬地區，在週日下半天到周一清晨，有可能體感會降到只有2-4度。

2/7-2/9清晨寒流影響（圖／氣象署）

周六下午在陽明山小油坑，起大霧濕氣非常的重，加上低溫持續，因此氣象預報顯示，在周六晚間到周日白天，有機會看到固態的水，像是降雪或著是下冰霰，結霜等等情況。

氣象署預報員鄭傑仁：「降雪高度預計就會落在1000公尺左右，太平山拉拉山，像陽明山山區的話，大屯山七星山的山頂附近，是會比較高的(降雪)。」

除了北部，竹苗、中部、花蓮(2500公尺以上)，像是合歡山、武陵農場也有機會降雪，南部、台東地區3000公尺以上，像是向陽/嘉明湖步道，玉山塔塔加也都有機會被白雪覆蓋。追雪族注意保暖，還有交通管制。

