寒流別輕忽保暖！年輕人騎車上山冷到求助119

（生活中心／綜合報導）近期天氣轉冷，低溫帶來的健康風險不容忽視。振興醫院 急診重症醫學部主任田知學分享一起急診案例，一名年輕民眾在寒流期間騎機車前往陽明山冷水坑，因氣溫過低出現不適，最後「冷到無法自行下山」，只好撥打119求助，提醒民眾即使短暫外出，也不可輕忽保暖的重要性。

圖／強烈冷氣團來襲，山區的氣溫也持續下降。（資料照）

田知學醫師近日在社群平台指出，該名病患並無特殊慢性病史，跨年夜因寒冷送醫，主訴被記錄為低體溫症狀，雖血壓或心跳異於平時，但整體血行動力仍穩定。所幸經急診團隊處置後狀況無大礙，也讓醫護人員鬆了一口氣。

根據田知學醫師貼出的急診紀錄，病患說明自己騎車前往陽明山冷水坑，途中因氣溫驟降、身體受寒，出現不適感而無法繼續行程，最終請求救護車協助下山送醫。事件雖未釀成嚴重後果，卻凸顯寒冷環境對身體的影響，並非只有年長者才會中招。

田知學醫師提醒，近期氣溫變化劇烈或突然下降時，即便只是短時間外出，也應做好保暖措施，包括穿著足夠禦寒衣物、避免長時間暴露在低溫環境，並隨時補充熱量與水分。尤其是有慢性病史、年長者或免疫力較低的族群，更應避免單獨前往偏遠或高山地區活動。

她也呼籲，若非必要，寒冷天氣應盡量待在溫暖、安全的環境中，降低低體溫及相關併發症風險，確保自身安全。

