寒流別鐵齒！零下20度街頭「男子血管當街破裂」…警一句話成警世金句

中國黑龍江省哈爾濱8日發生一起驚悚的流血事件，一名30歲的男子穿著一條長褲就走到低溫零下20度的街頭，未料低溫誘發靜脈曲張血管破裂，導致男子腿部大量出血，所幸警方即時止血送醫才撿回一命。醫師提醒，嚴寒會使血管收縮、血壓飆升，慢性病患者風險更高，出門務必做好保暖。

根據大眾新聞等陸媒報導，哈爾濱市公安局中央大街治安巡邏隊8日晚間7時許獲報，稱一名來自湖南省的30歲男子走在哈爾濱零下20℃的街頭時突然腿部血管破裂。警方隨即呼叫附近警務站員警送來急救箱，剪開男子的褲子後，鮮血立馬不斷湧出，隨即使用止血帶、紗布加壓止血，後續將男子送醫急救。

所幸經過醫護人員搶救後，該名男子已脫離險境。報導指出，這名男子本身就有靜脈曲張病史，而且也並非第一次發生血管破裂，再加上天氣寒冷，而男子又只穿著單薄褲子出門，低溫成了誘發血管破裂的誘因。員警時候受訪時，也表示在救援中多次向這名男子強調：「在東北出門你就必須得穿上棉褲！」

影片曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為該男子可謂逃過一死：「總有人不信邪，不把東北的冷當一回事，我小時候上學路上親眼見過晚上昏迷在外面然後凍死的人」、「來哈爾濱玩一定要穿厚棉褲、羽絨服，帽子棉口罩也要戴，以後出去玩也能留著穿的」、「這是一點也不尊重東北的冷啊，這回老實了吧」、「早說了吧？南方的濕冷會讓人一直難受，但是東北的乾冷會直接要命」、「怎麼會有人不穿棉褲就去哈爾濱」、「怎麼可能不冷，在新疆的時候，冬天室外的溫度，能讓臉上的表情凍僵，笑完收不住肌肉！」

為什麼血管會因為低溫而爆裂？

報導引述醫師說法指出，低溫並非直接「凍爆」血管，而是會刺激血管劇烈收縮，導致血壓驟升，而男子本身就是靜脈曲張患者，其血管壁因長期淤血本就薄弱，在壓力疊加下極易破裂，再加上嚴寒會讓血液粘稠度上升、流速減緩，進一步增加血管受損風險。醫師說明，靜脈瓣膜一旦失效，就會引發血液回流淤血，讓血管變得更加脆弱，這也是慢性疾病患者在低溫環境中風險更高的關鍵原因。

極端嚴寒的危害遠超想像，除了血管破裂風險，氣溫每降低1℃，心肌梗塞風險就會增加1%至3%，凍傷、中風等疾病在冬季也更為高發，嚴重時甚至可能引發失血性休克或器官壞死。由於近期寒流天氣頻繁，民眾前往國外旅遊前都應充分了解當地氣候，做好防護。

去寒冷國家旅遊怎麼穿搭？

上衣三層穿搭法：

內層要貼身保暖、排汗，例如發熱衣或保暖內衣，應避開純棉衣物，因純棉衣物雖可吸汗卻不快乾，容易讓人感到更冷。 中層要鎖住熱度、蓄熱，例如羽絨背心、羽絨外套、刷毛上衣、羊毛毛衣，而羽絨背心又比厚毛衣更靈活，可在進入室內時暫時脫下。 外層要防風防水、可擋雪擋雨，例如防風防水外套、長版大衣，尤其前往會下雪或風大國家如日本、韓國、歐洲北部等地，最外層衣物一定要防風。

下半身別忽略：

可選擇發熱褲、刷毛內搭褲，再外搭牛仔褲、厚長褲，極寒地區還可再加一件防風褲。

配件、鞋子怎麼選：

有助於頭部散熱的毛帽、作為擋風神器的圍巾、可防風防水的手套、保暖的羊毛襪。鞋子務必防滑、防水、防寒，若旅程中預計會前往雪地，則必須準備雪靴或登山靴，若是在下雪城市，則可穿上厚底防水靴與羊毛襪，建議可穿大一點點的鞋子，鞋內留有空氣層才會保暖。



