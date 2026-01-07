寒流到...血壓也飆高「７應對必看」 醫：降壓藥過猛反而危險！

入冬最強寒流發威，東元綜合醫院心臟內科醫師溫斯企指出，寒冷刺激對高血壓等三高與年長族群更是心血管意外事件的危險訊號。他提供7大應對原則，強調民眾應養成監測血壓習慣、做好保暖措施，並提醒只要血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。

醫師提醒，血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生心肌梗死、腦梗死、腦出血與主動脈夾層等心血管事件的風險。（圖／中天新聞）

溫斯企在東元綜合醫院網站上表示，有些高血壓患者原本血壓控制良好，卻在氣溫驟降時又上升，這時患者就開始懷疑病情加重。他解釋，氣溫下降血壓升高其實是必然現象，研究表明冬季人體的平均收縮壓比夏季高12毫米汞柱，平均舒張壓比夏季高6毫米汞柱，且氣溫每下降1℃，收縮壓上升1.3毫米汞柱，舒張壓上升0.6毫米汞柱。

廣告 廣告

關於血壓在冬季升高的原因，溫斯企分析，血管具有「熱脹冷縮」特性，寒冷時血管收縮會引起血壓升高，天熱時血管擴張則導致血壓下降。當室外溫度較低時，人體交感神經系統興奮，分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷環境，而這種物質具有加快心率及收縮外周血管的作用，導致血壓升高。此外，冬季較弱的陽光使人體合成維生素D減少，鈣吸收減少也可能使血壓升高。

溫斯企提醒，血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生心肌梗死、腦梗死、腦出血與主動脈夾層等心血管事件的風險。他提供7大應對原則，首先是養成監測血壓的好習慣，如果血壓比較穩定，每週測量1至2次，可選擇每天第一次服藥前測量；如果血壓不穩定，可以選取每次服藥前測量血壓。

養成監測血壓的好習慣，如果血壓比較穩定，每週測量1至2次；如果血壓不穩定，可以選取每次服藥前測量血壓。 （示意圖／Pixabay）

在保暖方面，溫斯企建議寒流來時儘量別出門，以避免寒冷刺激。若必須出門辦事，應採取可行的保護措施，戴帽子、圍巾、手套、口罩等。居室應保持空氣新鮮和合適的溫度、濕度，不管是採用暖氣還是空調，均以室溫18至26℃、濕度55%為宜。

關於用藥調整，溫斯企特別強調別急著換藥，只要血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。他建議在20毫米汞柱範圍以內的患者，可諮詢醫生採取加量或者加藥的辦法，避免血壓波動更大。其他原則還包括注意飲食清淡、少油少鹽，每天喝適量白開水或淡茶水，並且要保持適度運動；要積極控制心血管疾病的危險因素，如戒菸限酒，低膽固醇飲食等；提防情緒波動和過度疲勞；堅持藥物治療，勿聽信偏方。

溫斯企進一步說明，不少高血壓病人服用降壓藥物品種和劑量一年四季不變，夏天怎麼吃，冬天還怎麼吃。其實高血壓病人在冬夏季節血壓高低是有差別的，因此使用降壓藥的劑量也應該有所變化。國外一些專家指出，控制血壓是防止高血壓冬季腦溢血高發的重要措施，強調要將血壓控制在正常範圍，即將收縮壓、舒張壓分別控制在140和90毫米汞柱以下。但是在服降壓藥時，要避免操之過急，一次降低不宜超過原血壓的20%。

溫斯企總結，服用降壓藥還應當防止血壓上下波動幅度過大，血壓長期波動會使腦血管承受的壓力時高時低，容易發生腦血管破裂。具體冬季應當如何加量、加多少劑量，病人一定要在醫生指導下根據血壓變化及自覺症狀調整用藥劑量，必要時調整用藥品種，使血壓一直保持在正常的範圍內。

延伸閱讀

鏡頭君直擊飛官搜救現場 照明彈照亮漆黑海面

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

泡湯水溫超過40℃恐心肌梗塞！醫：每次不超過15分鐘