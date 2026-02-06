寒流前兆「雲街」現蹤！鄭明典：冷空氣正往台灣靠近

目前已經可以在衛星雲圖上，看到象徵強冷空氣經過「雲街」，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 今(6)晚開始鋒面通過，入冬最強冷空氣將於明日南下，並於8日影響台灣，低溫降至寒流等級。對此，前中央氣象局長鄭明典指出，目前已經可以在衛星雲圖上，看到象徵強冷空氣經過「雲街」，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

氣象署指出，今晚鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，隨著寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降；明天寒流南下，各地天氣更冷；8日至9日清晨寒流影響，各地非常寒冷，最低溫下探6度；10日冷空氣減弱，各地回溫，但早晚仍偏冷。

對此，鄭明典今日在臉書上PO出衛星雲圖。鄭明典表示，目前海面上「冷平流雲系」，就是俗稱的「雲街」已經出現，那是冷空氣流經暖水面的特徵。現在共有2股冷空氣擴散，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

